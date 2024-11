Seduc abre PSS para contratação de professor em diversas regiões do Pará

A Secretária de Educação do Estado (Seduc) divulgou nesta sexta-feira (08), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital para Processo Seletivo Simplificado (PSS) para formação de cadastro reserva de professores da educação básica. As inscrições começam dia 18 deste mês e seguem até dia 03 de dezembro com resultado previsto para o mesmo mês.

As vagas são para atuar no ensino regular, em língua brasileira de sinais (libras), no atendimento educacional especializado (AEE) e na educação do campo e educação escolar quilombola. Além da região metropolitana de Belém, Altamira, Bragança, Parauapebas, Marabá, Breves, Capanema, entre outras cidades, estão na lista de municípios com vagas abertas. A remuneração tem como base a jornada de trabalho de 20h semanais chegando a R$ 2.302,74.

Pedagogia, licenciatura plena em filosofia, artes, língua estrangeira, biologia, física, são algumas das modalidades previstas pelo PSS. Para se inscrever, o candidato deve realizar cadastro na plataforma de Processos Seletivos Simplificados da Seduc. Na conclusão, será necessário cadastro ou atualização no site da Seduc dos documentos comprobatórios em formato pdf listados abaixo:

- Currículo de inscrição

- CPF

- RG / CNH

- Certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável

- Título eleitoral e certidão de quitação eleitoral

- Comprovante de residência

- Diploma ou documento que comprove conclusão da graduação na função escolhida

- Histórico acadêmico

- Certificados de cursos livres realizados nos últimos 5 anos

- PIS/PASEP/NIS/NIT

- Diploma ou documento que comprove conclusão de pós-graduação informada

- Comprovante de atualização cadastral do CPF obtida no site da Receita Federal

- Comprovante de atualização cadastral do E-SOCIAL obtida no site do INSS

- Carteira de reservista ou comprovante de dispensa

Fases do PSS

O processo seletivo será dividido em 4 fases: a inscrição online realizada no site da Seduc até o dia 03 de dezembro. Após isso, será feita a análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório, com a verificação de todas as informações prestadas na inscrição, sendo o candidato responsável pela veracidade dos documentos. A terceira fase envolve a avaliação do plano de aula, preenchido no ato da inscrição e de caráter eliminatório. Por último, a divulgação da primeira lista de convocação dos candidatos classificados, prevista para o dia 30 de dezembro.