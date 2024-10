Seduc disponibiliza preparo psicológico para alunos do Enem

A ansiedade, o nervosismo e o estresse no período que antecede o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) são sentimentos comuns em estudantes. Pensando nisso, uma equipe de psicólogos, que integra a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está realizando, durante a toda semana, uma palestra e atividade prática, com o tema "Motiva Enem - Enfrentando e Vencendo Barreiras", para estudantes das escolas estaduais da Diretoria Regional de Ensino Belém (DRE 1).

Com técnicas personalizadas para controle de ansiedade e dinâmicas de grupo, a iniciativa procurar trabalhar as emoções negativas, neste momento, de véspera de provas com as cobranças que isso acarreta. Os profissionais de psicologia trabalham a ansiedade, o estresse e o significado simbólico de fazer uma prova que pode decidir os rumos de uma vida.

“Só o fato de estarmos presentes no chão da escola e eles ouvirem a nossa voz, trazer uma palavra de conforto, de suporte, já conseguimos observar o brilho no olhar deles. Então, isso é muito satisfatório, não só para eles, como para a gente. Então, assim, eu como que já também já fui aluna da escola pública, me sinto muito feliz e realizada, porque no meu tempo eu não tinha isso, e eles estão tendo essa oportunidade”, conta Suzete Almeida, psicóloga da DRE Belém 1.

Essa atividade será dividida em duas partes, a primeira é dinâmica de grupo, onde o objetivo é trabalhar habilidades para gestão de tempo, criatividade, raciocínio lógico, percepção, gerenciamento de ansiedade e expectativas. A outra é o momento antiestresse, com técnicas de relaxamento.

“Desde criança, o meu sonho é fazer psicologia e poder participar de uma ação aqui na escola com vários psicólogos me faz ter mais inspiração. Então ter esse acolhimento é muito importante para essa preparação e posso dizer que agora eu estou me sentindo muito melhor e estou preparada agora para fazer uma boa prova”, afirma Jamilly Barbosa, estudante da 3ª série do Ensino Médio.

Já para Mayara Barbosa, que também irá fazer o Exame Nacional, a atividade faz com que os alunos se concentrem mais no dia. “Foi fundamental e eu amei, já que contribui diretamente para quando formos fazer a prova do Enem, porque o nervosismo que dá naquela hora, muitas vezes nos atrapalham, mas com esses exercícios que aprendemos faz com quem a gente desacelere”, disse a estudante.

A ação envolve as Escolas Estaduais D. Pedro I, Prof. Antônio Gomes Moreira Junior, Dr Paulo Fontelles de Lima, Graziela Moura Ribeiro, Prof. Acy de Jesus Barros Pedreira, Eunice Weaver e Prof. Renato Pinheiro Conduru. Ao todo, 802 estudantes da rede estadual de ensino estão sendo atendidos.

“Esse projeto foi pensado já há algum tempo, porque a gente sabe que além do preparo cognitivo, do aluno saber os conteúdos, desenvolver as habilidades necessárias para poder fazer a prova da Enem, a gente observou também os aspectos emocionais que interferem no momento de realizar a prova. E, quando chegaram os psicólogos, a gente pôde ver que era possível fazer uma ação que trabalhasse esses aspectos emocionais antes do dia do exame. E aí esse suporte, é impactante, primeiro eles se sentem acolhidos”, disse Arimateia Santos, Técnico de Referência do projeto.

Programa Escola Segura

Lançado em 2023, o Programa Escola Segura, articulado pelas Seduc e Segup, é uma das iniciativas desenvolvidas para garantir segurança no ambiente escolar. A partir do Programa, a Seduc estabelece o Núcleo de Segurança e Proteção Escolar com oficiais da Polícia Militar e assessores de segurança pública no órgão central, para monitoramento e planejamento de ações a partir de ocorrências, assim como a definição de protocolos de ação em situações rotineiras e de crise.

Hoje, a Secretaria de Estado de Educação conta com 256 Psicólogos, atuando nas DREs sede e nas escolas da rede pública estadual. Cada Psicólogo atende até 5 escolas por semana, não deixando de atender semanalmente aquela instituição de ensino.

Exame Nacional

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ocorrerá, no próximo domingo (3), para 4,3 milhões de inscritos confirmados. Ao todo, são cerca de 10 mil salas de aplicação em 1.753 municípios de todos os estados e o Distrito Federal.