Edital do Banpará prevê prova para 16 de março de 2025

Concurseiro do setor bancário, esta é a sua grande chance de fazer parte de um banco público. O Banco do Estado do Pará (Banpará) publicou o edital de seu novo concurso público, oferecendo 37 vagas para admissão imediata para Técnico Bancário (nível médio) e para Engenheiro Civil (1 vaga), Engenheiro Eletricista (1 vaga), Engenheiro Mecânico (1 vaga), Técnico em Informática – Banco de Dados (1 vaga), Técnico em Informática – Desenvolvimento de Sistema e Acompanhamento de Projetos (1 vaga) e Técnico em Informática – Suporte (1 vaga), oportunidades para nível superior.

As remunerações iniciais variam de R$ 3.851,57 a R$ 10.136,29, conforme o emprego público, e são acrescidas de vários benefícios da categoria, além da participação nos lucros. As inscrições estarão abertas de 11 de novembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação CETAP, organizadora do certame. As taxas de inscrição são de R$ 62,00 para cargos de nível médio e R$ 85,00 para nível superior.

As provas objetivas estão previstas para 16 de março de 2025. Para o cargo de Técnico Bancário, as disciplinas incluem Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Compliance e Governança Corporativa, Atendimento e Noções de Ética. Para os cargos de nível superior, além das disciplinas comuns, serão cobrados conhecimentos específicos de cada área.

Este é um excelente momento para iniciar sua preparação, aproveitando o tempo disponível até a data da prova. Investir em estudos direcionados e materiais de qualidade aumentará suas chances de sucesso neste concurso. Analise o edital, organize seu material de estudo, faça um cronograma e cumpra, busque fontes de estudo que atendam às suas necessidades: cursos on-line, cursos presenciais, materiais para leitura, questões de provas anteriores. Não perca a oportunidade de ingressar em uma carreira sólida e promissora no Banpará.

Qual a atuação da OAB nos concursos públicos e Exame de Ordem?

Para quem faz concursos públicos para a área jurídica, como Magistratura, Ministério Público e Advocacia Pública, já sabe que é obrigatória a participação da OAB em todos os certames. Ela tem exerce um papel relevante na defesa das prerrogativas da advocacia e na qualificação dos quadros do sistema de Justiça.

Para ajudar na preparação para esta prova, a coluna entrevistou a professora Ana Furtado que ministra a disciplina. Ana destacou o seguinte: 1. Estude o Código de Conduta Ética e Integridade por inteiro, e veja que ele é bem didático e explicativo. 2. Não há questões de provas anteriores específicas deste Código de Ética, mas é possível utilizar algumas questões de outros Códigos de Ética da Administração Pública, cobradas em outros concursos.

