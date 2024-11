Edital do concurso público do Banpará é publicado; veja detalhes sobre vagas, salários e inscrição

O edital do concurso público do Banco do Estado do Pará (Banpará) foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (05.11). Estão sendo ofertadas 31 vagas de contratação imediata para cargos de nível médio e outras seis para cargos de nível superior. O certame busca, ainda, a formação de cadastro de reserva. As contratações podem ocorrer em diversos municípios paraenses, conforme o polo de trabalho escolhido no ato de inscrição.

Confira aqui o edital do concurso público do Banpará

Conforme o edital, os salários variam de R$ 3.851,57, para os cargos de nível médio, a R$ 6.630,51 para os de nível superior. As vagas exigem carga horária de 30 horas semanais, com exceção de Engenheiro Eletricista, que tem carga horária de 40 horas semanais. Os servidores do banco também recebem benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e participação nos lucros e resultados.

Vagas

Para profissionais com nível médio de escolaridade, as oportunidades são para o cargo de técnico bancário, sendo 10 vagas no Polo I, quatro vagas no Polo II, sete vagas no Polo III, quatro vagas no Polo IV e seis vagas no Polo V - veja abaixo a relação de municípios de cada Polo. Já as oportunidades para nível superior são todas no Polo I, com uma vaga para cada um dos seguintes cargos: Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Técnico em Informática - Banco de Dados, Técnico em Informática - Desenvolvimento de Sistema e Acompanhamento de Projetos e Técnico em Informática - Suporte.

Inscrição

Os interessados podem se inscrever a partir de segunda-feira (11.11), até 16 de janeiro, no site da Fundação Cetap, banca organizadora do concurso. Para participar da seleção, é necessário pagar a taxa de R$ 62 (nível médio) ou R$ 85 (nível superior). Porém, candidatos com deficiência ou hipossuficientes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, poderão pedir isenção do valor, no período de 11 a 12 de novembro.

Provas

A seleção terá fase de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos inscritos. Para o cargo de nível médio, as provas serão realizadas nos Municípios de Belém, Castanhal, Marabá e Santarém, enquanto para os de nível superior, o exame será apenas na capital Belém. Conforme o cronograma divulgado no edital, a data prevista da prova é 16 de março.

Haverá ainda prova de títulos, de caráter classificatório, para todos os candidatos inscritos nos cargos de nível superior aprovados na 1ª Fase.

Unidade para a qual o candidato concorre à vaga

Polo I: Belém, Ananindeua, Marituba, Mosqueiro, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santo Antônio do Tauá.

Polo II: Abaetetuba, Afuá, Anajás, Bagre, Baião, Barcarena, Breves, Cachoeira do Arari, Cametá, Chaves, Curralinho, Gurupá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Melgaço, Mocajuba, Moju, Muaná, Oeiras do Pará, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

Polo III: Acará, Augusto Correa, Aurora do Pará, Bonito, Bragança, Bujaru, Cachoeira do Piriá, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Colares, Concórdia do Pará, Curuçá, Garrafão do Norte, Igarapé Açu, Inhangapi, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Magalhães Barata, Marapanim, Nova Esperança do Piria, Nova Timboteua, Ourém, Paragominas, Peixe-boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Isabel do Pará, Santa Luzia do Pará, Santa Maria do Pará, Santarém Novo, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, Tailândia, Terra Alta, Tomé-Açu, Tracuateua, Ulianópolis, Vigia e Viseu.

Polo IV: Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Breu Branco, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Curionópolis, Dom Eliseu, Eldorado do Carajás, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Ourilândia do Norte, Palestina do Pará, Parauapebas, Pau D'Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São Félix do Xingu, São Geral do Araguaia, São João do Araguaia, Sapucaia, Tucumã, Tucuruí e Xinguara.

Polo V: Alenquer, Almeirim, Altamira, Anapú, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Prainha, Rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Terra Santa, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu.