Concursos bancários oferecem salários de até R$ 20 mil; confira os editais abertos previstos

Os concursos na área bancária e financeira prometem movimentar o mercado de trabalho. Entre os editais abertos e previstos, já são 107 vagas confirmadas, além de outras oportunidades com quantidade de vagas ainda a ser definida. Entre os destaques, estão os concursos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e do Banco do Estado do Pará (Banpará). As remunerações variam de R$ 4.840,45 a R$ 20.924,80.

Especialmente para os candidatos do Pará, o certame do Banpará é um dos mais aguardados. A instituição já definiu a banca organizadora, a Fundação CETAP, e a expectativa é que o edital traga oportunidades para cargos de níveis médio e superior, como ocorreu em 2018, quando o banco ofertou 119 vagas com salários entre R$ 2.192,88 e R$ 5.676,12.

Veja mais

Com inscrições abertas, o concurso do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) oferta 32 vagas de nível superior para o cargo de Analista de Desenvolvimento, com salário inicial de R$ 9.571,25. Os interessados podem se inscrever entre 5 de dezembro e 6 de janeiro de 2025, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 114,00. A banca organizadora é o Cebraspe e as provas estão previstas para março de 2025.

Na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a situação também é promissora. Com comissão organizadora já formada, a instituição oferecerá 75 vagas para o cargo de Analista Técnico, que exige nível superior. A remuneração inicial é atrativa, alcançando R$ 20.924,80, além de benefícios como auxílio-alimentação. A SUSEP ainda está em fase de contratação da banca, mas o edital deve ser lançado até fevereiro de 2025.

Outros certames previstos

Além desses, o Banco do Brasil também possui planos para um novo certame. A Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso anterior, poderá realizar novas seleções até 2025, com o possível lançamento de até 7.200 vagas internas. Embora essas vagas sejam preenchidas pelo quadro atual, o banco segue com estudos para ampliação da equipe, o que pode incluir novos concursos em breve.

Outros bancos estaduais, como o Banco do Estado de Sergipe (Banese), também planejam abrir processos seletivos. Em maio de 2024, o governador do estado anunciou o concurso para Técnico Bancário I, ainda sem data definida para o edital. O último concurso do Banese, em 2022, ofertou 55 vagas para o cargo de Técnico Bancário III, com salário de R$ 4.840,45.

Confira os concursos abertos e previstos na área bancária

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)

Situação: Edital publicado

Banca: Cebraspe

Vagas: 32 (Analista de Desenvolvimento)

Remuneração: R$ 9.571,25

Inscrições: 05/12/2024 a 06/01/2025

Provas: 16/03/2025

Banco do Estado do Pará (Banpará)

Situação: Banca definida (Fundação CETAP)

Vagas e cargos: A definir (expectativa de cargos de níveis médio e superior)

Remuneração: Até R$ 5.676,12 (último concurso)

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

Situação: Comissão formada

Vagas: 75 (Analista Técnico)

Remuneração: R$ 20.924,80 + benefícios

Previsão: Edital até fevereiro de 2025

Banco do Estado de Sergipe (Banese)

Situação: Anunciado

Vagas: A definir (Técnico Bancário I)

Remuneração: Até R$ 4.840,45 (último concurso)

Banco do Brasil

Situação: Estudos em andamento

Vagas: A definir (possível renovação de até 7.200 cargos internos)

Banca: A definir