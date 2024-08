Bancos ofertam 1,3 mil vagas com salários que ultrapassam os R$ 20 mil; veja

No segundo semestre de 2024, o setor bancário brasileiro se prepara para vários concursos públicos, oferecendo um total de 1.350 vagas com salários atrativos que podem chegar a R$ 20,9 mil. O destaque é o concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que possui o maior número de vagas e a maior remuneração. No Pará, o Banco da Amazônia e o Banco do Estado do Pará (Banpará) já anunciaram concursos.

No caso do BNDES, a oferta é de 150 vagas de preenchimento imediato e 750 de cadastro de reserva. As oportunidades são para o cargo de analista em diversas especialidades, exigindo nível superior. A remuneração inicial é de R$ 20.900,00. As inscrições tiveram início no dia 26 de julho e seguem até o dia 19 de agosto no site da Fundação Cesgranrio, com taxa de inscrição de R$ 110. A prova objetiva está marcada para 13 de outubro de 2024.

O Basa está ofertando 50 vagas mais 400 de cadastro de reserva para cargos de escolaridade de nível médio e superior para a carreira bancária e tecnologia da informação. As remunerações variam entre R$ 3.317,51 a R$ 3.942,81. As inscrições iniciaram no dia 2 agosto e vão até o dia 26, pelo site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio. A taxa custa R$ 70. A prova será aplicada no dia 20 de outubro.

O concurso do Banpará já tem banca definida, é a Fundação CETAP, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). O último certame do Banpará foi realizado em 2018 e ofertou 119 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior, com salários que variaram de R$ 2.192,88 a R$ 5.676,12. A validade do concurso havia sido prorrogada até 4 de abril de 2024.

Outros previstos

No Nordeste, o governador Fábio Mitidieri anunciou um novo edital para o Banco do Estado de Sergipe (Banese). De acordo com o governador, o cronograma do certame será divulgado em breve. "Teremos mais um concurso Banese. Encerramos o último, chamamos mais de 80 aprovados e agora vamos realizar um novo concurso para Técnico Bancário", disse Mitidieri. Outras informações ainda não foram divulgadas.

No caso do Banco do Brasil (BB), a expectativa também é de um novo edital em 2024. Isso porque o contrato assinado Fundação Cesgranrio em 2020, que é válido até dezembro de 2025, permite que a Fundação realize quantos concursos forem necessários durante esse período. Apesar de não haver confirmação de um concurso, especula-se que estudos para a realização de um novo certame já estariam em andamento.

Confira os principais concursos abertos e previstos no setor bancário:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Status: Inscrições abertas

Banca: Fundação Cesgranrio

Vagas: 150 imediatas + 750 cadastro de reserva

Cargo: Analista (diversas especialidades)

Escolaridade: Nível superior

Salário: R$ 20.900

Banco da Amazônia (Basa)

Status: Inscrições abertas

Banca: Fundação Cesgranrio

Vagas: 50 imediatas + 400 cadastro de reserva

Cargo: Diversos cargos (bancário e TI)

Escolaridade: Nível médio e superior

Salário: R$ 3.317,51 a R$ 3.942,81

Banco do Estado do Pará (Banpará)

Status: Banca definida

Banca: Fundação CETAP

Vagas: A definir

Cargo: A definir

Escolaridade: A definir

Salário: R$ 2.192,88 a R$ 5.676,12 (último concurso)

Banco do Estado de Sergipe (Banese)

Status: Edital previsto

Banca: A definir

Vagas: A definir

Cargo: Técnico Bancário (anunciado)

Escolaridade: A definir

Salário: A definir

Banco do Brasil (BB)

Status: Estudo para concurso / Não confirmado

Banca: Fundação Cesgranrio (contrato até dezembro de 2025)

Vagas: A definir

Cargo: A definir

Escolaridade: A definir

Salário: A definir