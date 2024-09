Concursos: pelo menos 1,2 mil vagas estão previstas para serem abertas em nível médio; confira

Milhares de oportunidades estão abertas em concursos públicos por todo o Brasil para as pessoas que possuem nível médio completo. Entre as seleções pesquisadas pelo Grupo Liberal, há, por exemplo, a do Banco do Estado do Pará (Banpará), cuja banca organizadora é a Fundação Cetap.

A expectativa é de que o edital de abertura seja publicado a qualquer momento. O quantitativo de vagas e as carreiras oferecidas ainda não foram divulgados, mas as oportunidades imediatas e para formação de cadastro reserva serão de nível médio e superior. Em 2018, o último edital publicado trouxe salários de até R$ 5,23 mil para as funções de nível médio.

Outro concurso público previsto é o administrativo da Polícia Federal (PF), que poderá ser autorizado em breve pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A remuneração máxima para nível médio, pelo menos de acordo com as seleções anteriores, deve ser de R$ 2,61 mil.

A solicitação da corporação foi encaminhada para 789 vagas imediatas na área administrativa, sendo 626 para agente administrativo e as demais 163 para carreiras de nível superior. Porém, o quantitativo pode ficar menor, com cerca de 185 vagas, sendo 100 para nível médio e 85 para nível superior.

Foi iniciado ainda o processo administrativo para contratação da banca organizadora do próximo concurso da Câmara de Rio Branco, na capital do Acre. A expectativa é de que sejam ofertadas 15 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, nos níveis médio e superior de escolaridade.

Os cargos previstos são os de agente legislativo, para nível médio, e analista legislativo, para superior, que se dividem em várias funções. Ainda não é possível saber de quanto será o salário, mas, na última seleção feita, para o nível médio a remuneração bruta era de R$ 1,32 mil.

Além disso, a Prefeitura de Cariacica, município do Espírito Santo, pode publicar seu edital de concurso a qualquer momento. A banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), foi oficialmente contratada. Agora, os esforços se voltam para a finalização do edital.

Serão ofertadas 606 vagas, distribuídas por 68 cargos de níveis médio e superior. As oportunidades são para os quadros geral, magistério, procurador e fiscal. As remunerações iniciais variam entre R$ 1,78 mil e R$ 2,1 mil, para nível médio.

Confira alguns concursos públicos para nível médio

Banco do Estado do Pará (Banpará)

Situação: Banca definida (Fundação Cetap)

Cargo: Diversos

Escolaridade: Nível médio e superior

Vagas: A definir

Remuneração: Entre R$ 2.471,62 e R$ 5.237,97, para nível médio, segundo os últimos editais

Polícia Federal (PF)

Situação: Solicitado

Cargo: Agente administrativo

Vagas: Entre 100 e 626

Formação: Nível médio

Salário: Entre R$ 2.484,28 e R$ 2.611,44, para nível médio, segundo os últimos editais

Câmara de Rio Branco (AC)

Situação: Banca em contratação

Cargo: Diversos

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 15 + CR

Salário: Na casa dos R$ 1.325,25, para nível médio, segundo os últimos editais

Prefeitura de Cariacica (ES)

Status: Banca definida (Idesg)

Cargo: Diversos

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 606

Salário: Entre R$ 1.785 e R$ 2.100, para nível médio