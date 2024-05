Concurso público do BC é adiado após inundação no RS

Depois do Concursos Público Nacional Unificado (CPNU), chamado "Enem dos Concursos Públicos", o concurso público do Banco Central também foi adiado em razão das cheias que castigam o estado do Rio Grande do Sul. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (08.05), após uma reunião entre representantes do órgão e da Cebraspe, empresa responsável pela organização do certame.

O concurso do BC está ofertando 100 vagas para o cargo de Analista, nas áreas de Economia e Finanças e de Tecnologia da Informação (50 vagas para cada área), conforme o edital, publicado em janeiro. Os salários iniciais são de R$ 20,9 mil. Na primeira etapa da seleção, os candidatos farão provas objetivas e discursivas, aplicadas em Belém e nas capitais dos outros 25 estados, além do Distrito Federal.

Ainda não foi definido quando a prova será realizada. Segundo o Banco Central, é necessário aguardar uma normalização das condições em Porto Alegre, capital do RS, para que a nova data seja definida.

Ao todo, 1,1 mil inscritos no concurso do BC são do Rio Grande do Sul, o que representa 3% do total de candidatos.