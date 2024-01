Com salários iniciais de R$ 20,9 mil, concurso do Banco Central abre inscrições; Belém terá provas

As inscrições para o concurso do Banco Central abriram nesta segunda-feira (22) e seguem até o dia 20 de fevereiro. Ao todo, serão ofertadas 100 vagas para o cargo de Analista, nas áreas de Economia e Finanças e de Tecnologia da Informação (50 vagas para cada área), com salários iniciais de R$ 20,9 mil. Na primeira etapa da seleção, os candidatos farão provas objetivas e discursivas, aplicadas em Belém e nas capitais dos outros 25 estados, além do Distrito Federal.

Podem concorrer profissionais graduados em qualquer área de formação em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%) e negros (20%).

Inscrições

As inscrições devem ser feitas via internet, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do concurso, até o dia 20 de fevereiro. Será cobrada uma taxa de R$ 150, mas candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, podem pedir isenção do valor da taxa.

Etapas do concurso

As provas estão previstas para o dia 19 de maio e serão aplicadas em todas as capitais do país, inclusive em Belém.

Na segunda etapa, os candidatos classificados na primeira etapa participarão do Programa de Capacitação (Procap), de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe. Conforme o edital, o Programa terá a carga horária de até 160 horas, sendo 120 horas-aula à distância, 4 horas para a aplicação de provas e 36 horas para seminário de integração. A avaliação consistirá de prova objetiva, comum às áreas do cargo de Analista, a ser realizada presencialmente em Brasília/DF.

Durante o Programa de Capacitação, o candidato regularmente matriculado fará jus, a título de auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe/padrão inicial do cargo. No final da capacitação, os aprovados no concurso receberão remuneração inicial de R$ 20.924,80, auxílio-alimentação e direito à assistência médica, que tem custos divididos igualmente entre os servidores e o Banco Central.