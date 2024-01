Concursos na área administrativa somam 3,3 mil vagas no Brasil em 2024

Entre concursos com banca definida, comissão formada e autorizados para 2024, as vagas referentes à área da administração pública já somam 3.361 no Brasil. Os certames que mais tem tido destaque pelo valor da remuneração proposta estão concentrados no Piauí: a Secretaria do Planejamento do Estado (Seplan) anunciou, recentemente, cargos para Analista Governamental, com salários que inicialmente podem chegar a R$ 11.549,35.

São 45 vagas e mais a formação de cadastro reserva. O concurso já está autorizado, com a comissão interna formada e tem previsão de que as provas sejam realizadas ainda no primeiro semestre deste ano. O certame conta com três áreas específicas de atuação dos candidatos aprovados: Planejamento e Orçamento, Tecnologia da Informação e Infraestrutura.

Outro concurso, no Piauí, que oferece salário acima dos R$ 11 mil, é de Analista Previdenciário da Fundação Piauí Previdência. A instituição atua como forma de garantir aos segurados a prestação de serviços com transparência e sustentabilidade. São 20 vagas imediatas já autorizadas, além da formação de cadastro reserva. Dependendo do profissional, o salário pode chegar aos R$ 20.860,19.

Pará

A banca para o concurso da Agência de Transporte Metropolitano do Pará (AGTRAN PA), que terá 67 vagas, já foi definida. O certame tem previsão de salários que vão de R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27 e oportunidades para os níveis médio, técnico e superior. Os cargos variam: os interessados têm opções para analista de transporte público, de administração e finanças, de tecnologia da informação, controlador e operador de sistemas e técnico em informática.

MPA

A lista de concursos autorizados engloba também um processo seletivo para o Ministério da Pesca e Agricultura (MPA). A seleção visa preencher 264 vagas em caráter temporário - por um período de quatro anos - para diversos cargos de nível superior. A oportunidade engloba profissionais do Direito, Economia, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Marketing, Engenharia de Pesca, Administração e Arquitetura.

Ministério da Cultura

Com a publicação do Concurso Nacional Unificado (CNU), a seleção para o certame do Ministério da Cultura contará com 99 vagas destinadas para Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual e Atividades Técnicas de Suporte. A comissão já foi formada e a remuneração pode chegar a R$ 5.488,70. As inscrições para o certame estão abertas até 09 de fevereiro - os interessados devem pagar uma taxa de R$ 90 - e as provas vão ser realizadas no dia 05 de maio.

São Paulo

O concurso do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (IPREM SP) está autorizado e oferta 30 vagas para Analista de Previdência - exigindo escolaridade superior em Administração, Ciências Jurídicas, Estatística, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis ou Economia. O certame passou por estudos técnicos e analíticos desde 2022. O salário inicial é de R$ 9.450,94, podendo chegar a R$ 18.021,49, em jornadas de 40 horas semanais. A oficialização do processo foi feita pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Confira algumas vagas na área de administração

Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER DF)

Número de vagas: a definir

Salário: R$ 4.135,56 a R$ 7.539,42

Inscrições: 19/02 a 19/03

Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA AL)

Número de vagas: 122

Salário: R$ 1.800 a R$ 9.324,01

Inscrições: ainda não divulgado

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal

Número de vagas: 50 + 169 para cadastro reserva

Salário: R$ 5.980,00 e R$ 9.600,00

Inscrições: ainda não divulgado

Fundação Piauí Previdência

Número de vagas: 20

Salário: R$ 11.549,35

Inscrições: ainda não divulgado

Secretaria do Planejamento do Piauí – SEPLAN PI

Número de vagas: 45

Salário: R$ 11.549,35

Inscrições: ainda não divulgado

Secretaria de Administração do Piauí (SEADPREV PI)

Número de vagas: 45

Salário: R$ 11.549,35

Inscrições: ainda não divulgado

Agência de Transporte Metropolitano do Pará (AGTRAN PA)

Número de vagas: 67 previstas

Salário: R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27

Inscrições: ainda não divulgado

Ministério da Cultura

Número de vagas: 99

Salário: R$ 5.488,70

Inscrições: até o dia 09 de fevereiro

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Número de vagas: 30

Salário inicial: R$ 9.450,94

Inscrições: ainda não divulgado