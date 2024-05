Chuvas no RS podem provocar adiamento de concursos públicos

A aplicação de cerca de 11 concursos públicos pode ser avaliada devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A incerteza na execução dos certames, previstos para maio e junho deste ano, acontece devido ao adiamento do Concurso Público Nacional Unificado e do Inmetro, ambos por conta da condição climática no sul do país.

Até o momento, são 11 concursos que poderão ser afetados entre maio e junho de 2024; 7 deles são de nível nacional e 4 marcados na região Sul do país. Confira:

Alesc (provas em 12 de maio);

BACEN (provas em 19 de maio);

DEPEN PR (provas em 19 de maio)

ANATEL (provas em 26 de maio)

CVM (provas em 26 de maio);

Caixa (provas em 26 de maio);

STN (provas em 2 de junho);

MPO (APO) – Provas discursivas (provas em 9 de junho);

TJSC (provas em 9 de junho);

SMS Florianópolis (provas em 23 de junho);

MGI temporários (provas em 30 de junho);