Nas redes sociais, candidatos demonstram insatisfação com o adiamento do “Enem dos Concursos”

O adiamento da aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado, divulgado na tarde desta sexta-feira (03) pelo Governo Federal, causou surpresa para inúmeros participantes do certame, principalmente para os que já estavam em viagem para realizar a prova. Anteriormente, a prova estava marcada para este domingo, 5 de maio.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, alguns candidatos demonstraram insatisfação com a mudança. Em um dos comentários uma internauta disse que já estava em um barco, no interior do Amazonas, viajando para Manaus - capital do estado - apenas para participar do concurso. Segundo ela, o sentimento é de “injustiça”.

“E agora? Não é justo com o pessoal do norte, que tem toda uma logística de locomoção. Estou indo com dinheiro emprestado para Manaus, 200 reais a passagem para voltar para casa, fora a alimentação. Deveria haver outro pensamento, por um não se deve pagar todos”, disse a jovem.

Já uma outra participante comentou que a mudança poderia ter acontecido de outra forma e levando em conta outros fatores. “Poderia aplicar outro dia, outra prova só para o local, assim como no Enem. Se fosse no norte, não iria cancelar para o país todo”, cita.

No entanto, alguns usuários se manifestaram a favor da mudança. Um deles disse que “foi a melhor atitude” e uma outra comentou que “os princípios da igualdade, da equidade e da universalidade estão sendo respeitados”.

A decisão do Governo Federal levou em conta a situação de emergência vivenciada pelo estado do Rio Grande do Sul, que desde o início desta semana vem sofrendo com fortes chuvas, alagamentos e deslizamentos de terra.

Até o momento não há informações sobre a nova data para aplicação da prova.