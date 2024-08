5 sites gratuitos para estudar para concursos bancários; veja

Realizados em média a cada dois anos, os concursos públicos bancários estão entre os que mais convocam aprovados em todo Brasil, fator que desperta o interesse em concurseiros paraenses que buscam uma oportunidade de estabilidade financeira e melhoria de vida. Plano de previdência complementar, participação nos lucros, melhores taxas para empréstimos e financiamento, plano de saúde e auxílios alimentação e educação são algumas vantagens da categoria.

O Banco da Amazônia (BASA) está com inscrições abertas até o dia 26 de agosto, com 50 vagas para contratação imediata e 400 para cadastro reserva. As vagas são para nível médio e superior, com salários iniciais que vão de R$3.317,51 a R$3.942,8. Já o concurso para o Banco do Estado do Pará (Banpará) está entre os certames previstos para 2024, com remuneração inicial de R$2.471,62 a R$9.330,16. Além dele, o Banco do Brasil também está em fase de estudos e pode acontecer em breve.

No entanto, para obter um resultado positivo nas provas e garantir a aprovação, a preparação é essencial. Em geral, os cursinhos preparatórios costumam abrir turmas para os certames mesmo antes da divulgação do edital. Porém, nem todo mundo tem disponibilidade de tempo ou até mesmo condições financeiras de arcar com os custos das aulas e materiais.

Para quem quer se preparar para as provas de forma gratuita e sem precisar sair de casa, em uma busca rápida na internet é possível encontrar sites e aplicativos que oferecem aulas online com professores especializados em preparação para concursos para bancos, além de materiais como palestras, apostilas, provas anteriores e testes de conhecimento. Entre os assuntos com materiais disponíveis estão: Língua Portuguesa; Direito; Informática; Matemática e afins.

Nós preparamos uma lista com alguns dos principais sites pelos quais os interessados podem se preparar para os concursos sem pagar nada. Confira a seguir.

5 sites para estudar de graça para concursos bancários:

1) Estratégia

No portal os concurseiros podem encontrar vídeoaulas sobre diversos concursos públicos, entre eles os bancários.

2) A casa do concurseiro

O site oferece apostilas gratuitas em PDF para os certames da Receita Federal, Polícia Federal, Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Anac, INSS e muitos outros.

3) Nova concursos

Nesta opção os interessados podem ter acesso aos materiais gratuitos sobre temas como raciocínio lógico, matemática, direitos humanos, informática e ética no serviço público.

4) PCI Concursos

O portal disponibiliza exercícios de informática, que contam ainda com as respostas corrigidas. Os usuários também podem comentar suas dúvidas nas questões. Ao terminar o teste, outro pode ser automaticamente gerado para dar continuidade à atividade prática de conhecimentos.

5) Qstão

Neste site os estudantes podem acessar conteúdos preparatórios para diferentes concursos públicos, além de exercícios de inglês com conteúdos que já caíram em outros certames. Para baixar o material gratuito, é preciso fazer um cadastro no site.

Bônus: Gramática online

A Língua Portuguesa é um dos assuntos que costuma ter maior peso nas provas de concursos públicos e vestibulares. Assim, o portal “Gramática Online” aborda conteúdos referentes à estrutura gramatical, reforma ortográfica e redação