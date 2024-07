Conheça três seleções previstas no Pará que oferecem 52 vagas na área administrativa

Uma série de seleções estão previstas no território paraense na área administrativa. Uma delas é a do Instituto de Metrologia do Pará (ImetroPará), que vai ofertar 66 vagas imediatas e cuja banca já foi definida: será o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap).

O edital ainda não foi publicado, mas o projeto básico traz algumas informações prévias. Por exemplo, os cargos serão de níveis médio e superior, com salários entre R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35. A expectativa é de que a taxa de inscrição varie entre R$ 49 (nível médio) e R$ 90,10 (superior). Haverá ainda a formação de cadastro reserva de candidatos.

Especificamente na área administrativa, há 15 oportunidades de nível médio, para a função de assistente administrativo; e cinco de nível superior, para pessoas formadas em administração, ciências contábeis, serviço social e estatística.

VEJA MAIS

Segundo o documento, o concurso será composto de duas etapas, sendo elas o exame de avaliação de conhecimentos, com prova objetiva e discursiva, e a avaliação de títulos, apenas para os cargos de nível superior. As duas fases serão realizadas nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

Outra seleção prevista é a da Agência de Transporte Metropolitano do Pará (Agtran), e a banca organizadora será a Consulplan. Com 67 vagas previstas e salário entre R$ 1.017,23 e R$ 3.436,27, este será o primeiro concurso da Agência, voltado para cargos de níveis médio, técnico e superior.

Na área administrativa, as oportunidades são de nível médio, com 12 vagas para a função de assistente administrativo, com salário de R$ 1.017,23; e seis de nível superior, para quem é formado em administração, serviço social e ciências contábeis, cujo vencimento é de R$ 3.436,27.

Há ainda o concurso do Instituto de Terras do Pará (Iterpa) - é possível que o Instituto AOCP seja confirmado como banca organizadora. A seleção vai alcançar os níveis fundamental, médio e superior, com um total de 112 vagas, além de cadastro reserva. Já a remuneração fica entre R$ 1.354,21 e R$ 3.518,84, e a taxa de inscrição deve variar de R$ 45 a R$ 74, dependendo do cargo.

Para os profissionais da área administrativa, serão oferecidas oportunidades de nível superior, com 11 vagas para formados em administração, ciências contábeis e ciências econômicas; e ainda de nível médio, com três chances para assistente administrativo. O concurso será composto de duas etapas: exame de avaliação de conhecimentos, com prova objetiva e discursiva; e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.

Serviço

Concurso do ImetroPará

Vagas: 66 vagas, sendo 20 para a área administrativa

Nível: Médio e superior

Salário: Entre R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35

Concurso da Agtran

Vagas: 67 vagas, sendo 18 para a área administrativa

Nível: Médio, técnico e superior

Salário: Entre R$ 1.017,23 e R$ 3.436,27

Concurso do Iterpa

Vagas: 112 vagas, sendo 14 para a área administrativa

Nível: Fundamental, médio e superior

Salário: Entre R$ 1.354,21 e R$ 3.518,84