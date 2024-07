Prefeitura de Capanema abre 203 vagas em concurso público com salários de até R$ 6 mil

A Prefeitura de Capanema anunciou nesta terça-feira (23/06) o edital para o concurso público que oferece 203 vagas para cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.412 até R$ 6.150.

Veja a distribuição das vagas:

Nível Médio: 51 vagas

Nível Superior: 152 vagas

Inscrições

As inscrições para o concurso estarão abertas exclusivamente de forma online, do dia 23 de julho ao dia 14 de agosto. Os interessados devem se inscrever através do site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

Os valores das taxas de inscrição variam de acordo com o nível do cargo: R$ 100,00 para nível superior e R$ 90,00 para nível médio.

Conforme o edital, candidato PcD, doador de medula óssea ou integrante do CadÚnico, podem solicitar a isenção da taxa por meio de um formulário, disponível no portal da Fadesp, entre os dias 23 e 30 de julho. A consulta individual ao resultado do pedido de isenção estará disponível no dia 13 de agosto de 2024.

Prova e gabarito

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 29 de setembro. As provas para os cargos de nível superior acontecerão pela parte da manhã, das 8h30 às 12h30 e, para os de nível médio, das 15h às 19h.

O gabarito preliminar e os cadernos de provas serão divulgados no dia 30 de setembro. Já o gabarito definitivo será publicado no dia 23 de outubro, para todos os cargos.

Cargos

O concurso oferece vagas para cargos de nível médio e superior.

Nível Médio:

Agente de Fiscalização de Obras - 4

Agente de Fiscalização de Trânsito - 10

Fiscal Ambiental - 3

Fiscal de Receitas Municipais - 10

Guarda Civil Municipal - 12

Secretário Escolar - 9

Topógrafo - 3

Nível Superior:

Analista de Sistemas - 1

Assistente Social - 2

Enfermeiro - 3

Engenheiro Agrônomo – 1

Engenheiro Ambiental - 1

Engenheiro Civil - 3

Farmacêutico/Bioquímico - 2

Fisioterapeuta Superior – 3

Fonoaudiólogo Superior – 1

Médico (Clínico Geral) - 10

Odontólogo - 10

Psicólogo - 3

Terapeuta Ocupacional - 2

Professor em Atividade de Docência (PAD) - 74

Professor de Educação Física (PEF) - 13

Professor de Língua Inglesa (PLI) - 13

Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC) - 10

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)