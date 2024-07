Concurso do Banpará pode sair ainda este ano, diz professora especialista em concurso

Ainda neste ano, há a expectativa de lançamento de novos concursos para várias áreas no Pará. Segundo a professora especialista em concursos públicos, Karina Jaques, o certame mais iminente para este segundo semestre é o do Banco do Estado do Pará (Banpará), que já foi autorizado e teve banca definida.

“A banca foi anunciada já tem um tempo, outros concursos grandes vieram, até o da Caixa Econômica que foi, mais ou menos, no período em que o Banpará anunciou a banca. Eu tenho informações de que o concurso pode sair a qualquer momento. Ele deve, com certeza, sair nesse segundo semestre”, destaca Jaques.

A banca escolhida para organizar o certame é a Cetap. A quantidade de vagas e os postos a serem ofertados também não foi definido e devem ser divulgados junto com o edital. No entanto, a expectativa é que sejam ofertadas oportunidades imediatas e para formação de cadastro reserva serão de nível médio e superior.

Conforme o último edital publicado, em 2018 pela Fadesp, foram ofertadas 119 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. A remuneração oferecida era de R$ 2.471,62 a R$ 9.330,16.

A estudante Ana Paula Silva, de 22 anos, conta que, apesar de ainda não ter um cronograma definido do certame, já adiantou os estudos, e revela que está com boas expectativas.

“Estudo para a área bancária desde 2023 e já domino alguns temas da área. Acredito que, além do Banpará, serão divulgados outros concursos em breve. Estava estudando antes para o concurso da Caixa, e como na área bancária os assuntos se repetem, segui revisando alguns tópicos que provavelmente também estarão no edital do Banpará”, diz a jovem.

“No caso do Banpará, como o edital ainda não saiu, imprimi o último edital do concurso e grifei as partes que achei mais importantes. Também reviso por meio de aplicativos, sites e provas antigas da área, especialmente da banca que está responsável por ele. Isso me ajudou bastante no último concurso que fiz porque direcionei o meu foco para o que de fato caía na prova”, completa Ana Paula.

Concursos autorizados

Ainda na esfera estadual, a professora afirma que as forças de segurança pública também devem lançar novos concursos nos próximos meses, já que o reforço da segurança foi cogitado entre as discussões sobre a preparação de Belém para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).

“Tem os concursos da área de segurança pública para o Estado do Pará, que já estão autorizados, a gente achava que seria logo por conta da COP 30, mas, mesmo que saiam agora no segundo semestre, como as fases são muito longas, alguns tem prova oral, prova de aptidão física, não vai dar tempo de tudo ocorrer até a COP. Mas pode acontecer ainda agora porque estão autorizados, mas ainda sem banca definida”, detalha Karina Jaques.

Na pasta da segurança, a Polícia Científica já teve o concurso autorizado e deve disponibilizar 246 vagas para a função de perito médico legista, segundo a especialista em concursos. Autorizado, mas ainda sem banca definida, a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros também devem anunciar novos certames. Para a PC, Karina Jaques conclui que devem ser 237 vagas, sendo 100 para escrivão e 137 para a área administrativa. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) também está com concurso para agente penitenciário autorizado, conforme a professora Karina Jaques, e deve disponibilizar 160 vagas.