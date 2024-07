Concurso do Basa tem 50 vagas para contratação imediata, grande parte na RMB; confira o edital

O Banco da Amazônia (Basa) publicou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (31.07) o edital do seu concurso público, que terá 50 vagas para contratação de servidores e mais 400 vagas para cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos da carreira bancária que exigem nível médio e superior de escolaridade e cujos salários variam entre R$ 3.317,51 a R$ 3.942,81. Os servidores da Instituição contam ainda com algumas vantagens, como participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio-alimentação/cesta-alimentação; participação da previdência complementar com adesão automática na admissão; acesso a plano de saúde e acesso a programa de educação e capacitação, além da possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Confira aqui o edital do concurso público do Basa

Vagas

Das vagas ofertadas, 330 - sendo 30 de contratação imediata e 300 de cadastro de reserva - são para o cargo de Técnico Bancário, de nível médio. As outras 120 vagas (20 de contratação imediata e 100 de cadastro de reserva) são para o cargo de Técnico Científico, com formação em Tecnologia da Informação, que exige ensino superior. Há reserva de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência.

Conforme o edital, o candidato que concorrer ao cargo de Técnico Científico será alocado, exclusivamente, na Região Metropolitana de Belém/PA, independentemente do seu domicilio ou local de realização das provas. Já o candidato que concorrer ao cargo de Técnico Bancário será alocado na Rede de Agências (Postos de Atendimento e Agências), em qualquer uma das localidades em que o do Banco da Amazônia mantém instalação, independentemente do domicílio do candidato e/ou local de realização das provas.

VEJA MAIS

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas do concurso público, os interessados devem se inscrever no período de 2 a 26 de agosto, pelo site da banca organizadora do certame, a Fundação Cesgranrio. Será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 70,00, mas membros de família de baixa renda, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e doadores de medula óssea podem pedir isenção desse valor.

Provas

As provas estão marcadas para o dia 20 de outubro e serão aplicadas nas cidades de Belém, Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Manaus (AM), Marabá (PA), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Santarém (PA) e São Luís (MA).

A previsão é de que o resultado final seja divulgado no dia 7 de janeiro de 2025.