Banpará anuncia concurso público com salários de até R$ 6,1 mil; veja os detalhes

O concurso público do Banco do Estado do Pará (Banpará), um dos mais aguardados pelos concurseiros paraenses neste ano, está prestes a ser lançado. A instituição financeira anunciou que o edital do certame será divulgado na próxima semana. Serão 34 vagas para contratação imediata de técnico bancário (nível médio) e 6 para nível superior nas áreas de engenharia e tecnologia da informação - ambos com carga horária de 30 horas semanais. O certame também busca a formação de cadastro de reserva.

Os salários variam de R$3.545,26, para os profissionais de nível médio, a R$6.103,19 para os de nível superior. Os servidores do banco têm direito ainda a benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e participação nos lucros e resultados, conforme regulamentos funcionais.

Detalhes sobre o concurso

Conforme as informações divulgadas pelo Banpará, o concurso público terá validade de 2 anos. A banca escolhida para organizar o certame foi a Fundação Cetap. Para participar da seleção, os interessados deverão fazer a inscrição e pagar a taxa de R$ 62 (nível médio) e R$ 85 (nível superior). Porém, candidatos com deficiência podem pedir a isenção desse valor.

A expectativa do banco é de que mais de 29 mil pessoas se inscrevam nesse concurso.

Sobre o Banpará

Além do Pará, por meio do Banpará, apenas outros dois estados mantêm bancos públicos próprios: BRB no Distrito Federal; e Banrisul no Rio Grande do Sul. Porém, a instituição financeira do Pará alcançou um marco entre os bancos públicos estaduais brasileiros ao chegar aos 144 municípios paraenses, em setembro de 2024. A expansão, que se desenvolveu entre 2019 e 2024, entregou de 61 novas unidades.

A instituição ressalta que essa universalidade não apenas promove o acesso a serviços bancários essenciais, como a abertura de contas e o atendimento ao público, mas também elimina a necessidade de deslocamento entre cidades para os correntistas, além de gerar empregos locais.

Presidente do Banpará, Ruth Pimentel Mello afirma que o desenvolvimento econômico do Estado é uma prioridade do Governo e missão institucional da Instituição. "Somos a única instituição financeira presente nos 144 municípios paraenses e estamos buscando reforçar nosso quadro de pessoal com o concurso público, para buscar, sempre, levar o melhor atendimento ao povo paraense", declarou.