Concursos na área da educação oferecem cargos com salários de até R$ 11,4 mil no país

Uma série de concursos públicos na área da educação estão abertos por todo o país, com editais já publicados. Em alguns deles, o maior diferencial é o número de vagas abertas, como é o caso da seleção da Secretaria de Estado da Educação do Acre, que divulgou um edital com 3 mil vagas para professores e para pessoal de apoio. No primeiro caso, que exige nível superior, o salário é de R$ 3.850,21 mais auxílio-alimentação de R$ 420. Já a função de nível médio tem uma remuneração de R$ 1.941,51 mais auxílio-alimentação no mesmo valor.

O certame está sob responsabilidade da banca Nosso Rumo e as inscrições podem ser feitas até esta terça-feira, 29 de outubro, por meio deste site. A taxa de inscrição será de acordo com o cargo, sendo R$ 69,79 para nível médio e R$ 88,98 para nível superior. Os candidatos serão avaliados por provas objetivas no dia 1º de dezembro deste ano.

Há ainda o concurso público da Secretaria Municipal de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que oferece 1.604 vagas, divididas em imediata e cadastro reserva, para os cargos de nível médio e superior, com salários iniciais de até R$ 3.190,88. O edital está sob responsabilidade da banca Instituto Avalia, e os candidatos serão avaliados por provas objetivas no dia 1º de dezembro. As inscrições podem ser realizadas até 7 de novembro, neste site, com uma taxa no valor de R$ 50 para os cargos de nível médio e de R$ 59 para os de nível superior.

As vagas disponíveis são para as funções de instrutor de Libras (2 vagas imediatas); tradutor intérprete de Libras (2); secretário escolar (2); professor coordenador pedagógico (2); professor supervisor educacional (2); professor orientador educacional (2); professor docente II, sendo educação infantil ao 5º ano (600) e integral - educação infantil ao 5º ano (37); professor especializado em educação especial (2) e em deficiência visual (2); e professor docente I, nas áreas de arte (15), ciências (37), educação física (22), geografia (22), história (15), inglês (26), língua portuguesa (75) e matemática (60).

Já em relação aos certames que têm salários altos, um dos destaques é a seleção do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, que publicou edital com a oferta de oito vagas para o cargo de professor. As remunerações variam de R$ 5.875,18 a R$ 11.481,64, a depender da titulação - o valor já inclui o auxílio-alimentação de R$ 1.000. As inscrições foram prorrogadas e podem ser realizadas até esta segunda-feira, 28 de outubro, neste site, pagando uma taxa de R$ 200. A prova objetiva será realizada no dia 17 de novembro.

Por fim, o edital da a Secretaria de Educação de Porto Alegre também tem 11 vagas imediatas abertas, mais formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor. As especialidades são diversas, mas há a exigência de nível superior de formação. Os salários iniciais são de até R$ 8.613,29. Os interessados devem fazer inscrições até esta terça-feira, 29 de outubro, neste site, no valor de R$ 192,50. Haverá aplicação de provas no dia 15 de dezembro deste ano.

Confira detalhes dos certames

Secretaria de Estado da Educação do Acre

Vagas: 3 mil

Salário: Até R$ 3.850,21, mais auxílio-alimentação de R$ 420

Inscrições: Até 29/10, neste site

Taxa: De R$ 69,79 (médio) a R$ 88,98 (superior)

Prova: 1º/12

Secretaria Municipal de Itaboraí, no Rio de Janeiro

Vagas: 1.604

Salário: Até R$ 3.190,88

Inscrições: Até 7/11, neste site

Taxa: De R$ 50 (médio) a R$ 59 (superior)

Prova: 1º/12

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais

Vagas: 8

Salário: Até R$ 11.481,64

Inscrições: Até 28/10, neste site

Taxa: R$ 200

Prova: 17/11

Secretaria de Educação de Porto Alegre

Vagas: 11

Salário: Até R$ 8.613,29

Inscrições: Até 29/10, neste site

Taxa: R$ 192,50

Prova: 15/12