Confira os concursos com inscrições abertas para a área administrativa 

Na carreira pública, a área administrativa tem sido contemplada com inúmeras vagas em vários órgãos nos últimos anos e se mostra com potencial de novas oportunidades para os próximos meses. Os postos de trabalhos administrativos estão presentes em diferentes seleções e níveis de escolaridade, abrangendo desde secretarias e autarquias municipais, estaduais e federais.

Um dos mais aguardados e que contempla as carreiras administrativas é o dos Correios, que, após cerca de uma década, realiza um concurso público. As inscrições seguem abertas até às 23h do dia 28 de outubro, por meio do site do IBPC. Os dois editais publicados para o certame somam 3.511 vagas, sendo 3.099 de nível médio e 412 de nível superior.

A função de nível médio é a de agente de Correios, com salário inicial de R$ 2.429,26. Para concorrer ao posto, a inscrição custa R$ 39,80. De nível superior, o cargo é analista de Correios, com salário inicial de R$ 6.872,48. A taxa de inscrição custa R$ 42 neste caso.

O Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região (CRB-MG) está com inscrições abertas até o próximo dia 6 de novembro para o concurso que oferta 60 vagas para cargos de nível médio e superior de escolaridade. A remuneração oferecida no certame varia entre R$ 2.203, 74 a R$ 3.339. A prova objetiva está marcada para o dia 15 de dezembro deste ano. A banca organizadora do certame é o Instituto Quadrix. Os cargos disponíveis são de assistente administrativo e bibliotecário. A taxa de participação custa de R$ 59,00 a R$ 65, e os interessados devem se cadastrar pelo site da banca.

O concurso do Jardim Botânico do Rio de Janeiro estará com inscrições abertas para o novo concurso da instituição até o dia 21 de novembro. São ofertadas 20 vagas, para postos que de carreira administrativa, para as áreas de tecnologista, analista em ciência e tecnologia e pesquisador. A remuneração oferecida varia de R$ 5.211,48 a R$ 6.710,29. As inscrições devem ser feitas pelo site www.idcap.org.br, sob o pagamento dos valores de R$ 90 e R$ 150, referente à taxa de inscrição para cada cargo desejado.

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso (CRF-MT) está com inscrições abertas até o dia 13 de novembro, pelo site da Fundação Fafipa. O certame oferece oito vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva de participantes, para vagas de nível técnico e superior. Será cobrada uma taxa de participação no valores de R$ 60 e R$ 80, conforme o cargo escolhido. A remuneração do certame varia entre R$ 2.160,24 e R$ 5.848,62, mais gratificação.

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio de Janeiro (Core-RJ) oferece oportunidades para todos os níveis médio, técnico e superior, para disputar as 235 vagas ofertadas. De acordo com o certame, a remuneração varia entre R$ 2.670,87 e R$ 4.095,33. Os interessados devem se inscrever até o dia 19 de novembro, com taxas entre R$ 75 e R$ 90. A prova está marcada para ser aplicada no dia 19 de janeiro do próximo ano.

CONCURSO DOS CORREIOS

INSCRIÇÃO: até 23h do dia 28/10

TAXA: de R$ 39,80 a R$ 42

SALÁRIO: de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48.

VAGAS: 3.511

NÍVEL: médio e superior

CONCURSO CRB MG

INSCRIÇÃO: até 06/11

TAXA: de R$ 59 a R$ 65

SALÁRIO: de R$ 2.203, 74 a R$ 3.339

VAGAS: 60

NÍVEL: médio e superior

CONCURSO Jardim Botânico-RJ

INSCRIÇÃO: ATÉ 21/11

TAXA: de R$ 90 e R$ 150

SALÁRIO: R$ 5.211,48 a R$ 6.710,29

VAGAS: 20

NÍVEL: superior

CONCURSO Concurso CRF MT

INSCRIÇÃO: até 13/11

TAXA: R$ 60 e R$ 80

SALÁRIO: R$ 2.160,24 e R$ 5.848,62

VAGAS: 8 + CR

NÍVEL: médio e superior

CONCURSO CORE-RJ

INSCRIÇÃO: até 19/11

TAXA: R$ 75 e R$ 90

SALÁRIO: R$ 2.670,87 e R$ 4.095,33

VAGAS: 235

NÍVEL: médio, técnico e superior