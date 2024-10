Como é a prova da banca IBFC – a banca do Concurso dos Correios?

A banca IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) é uma instituição bastante ativa na organização de concursos públicos no Brasil. Fundada em 2009, o IBFC tem crescido no mercado de concursos públicos e se destaca pela realização de concursos em diversas esferas governamentais. Já organizou, por exemplo, o concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em 2019, e agora está no comando do grande concurso dos Correios.

A banca IBFC é conhecida por suas questões objetivas e diretas, com enunciados geralmente claros, sem muita complexidade textual. Embora não seja conhecida por questões longas e complicadas, há uma tendência de questões interpretativas, principalmente em disciplinas de Língua Portuguesa e Legislações. As questões são, em geral, de múltipla escolha, com 4 ou 5 alternativas, para o candidato marcar a correta.

Dentre as características do IBFC destacamos: foco em cobrar o conhecimento específico do candidato, sem enrolação, não costuma apresentar textos longos ou muito aprofundados; questões que exigem atenção à interpretação, especialmente na disciplina de Língua Portuguesa; costuma trazer questões que cobrem detalhadamente os conhecimentos práticos de cada área do cargo.

Agora que você já sabe um pouco mais do IBFC, é hora de se inscrever para concurso dos Correios e começar a estudar, sempre treinando questões de provas anteriores da banca.

Língua Portuguesa é disciplina com Peso 2 na Prova para Agente dos Correios

A disciplina Língua Portuguesa terá grande importância na próxima prova dos Correios, especialmente para o cargo de Agente dos Correios, com peso 02 e um total de 15 questões. Para ajudar os concurseiros que estão estudando para o concurso dos Correios, a Coluna entrevistou Celso Flexa que é Professora de Língua Portuguesa e Redação.

Flexa destacou duas dicas importantes sobre a disciplina:

1- A banca IBFC é “gramatiqueira”, então o candidato deve dominar a Gramática.

2- Na prova de nível superior, o candidato deve treinar Redação e ser corrigido por pelo menos 2 professores.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.