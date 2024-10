Correios abrem mais de 3 mil vagas; confira o edital do concurso e as vagas abertas no Pará

Os editais do concurso público dos Correios foram divulgados nesta quarta-feira (09.10). Estão sendo ofertadas 3.511 vagas em cargos de níveis médio e superior, para contratação imediata. Conforme o edital, os salários variam de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48, dependendo do cargo. Os contratados ainda podem receber benefícios como vale alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1,4 mil, vale-transporte, auxílio creche ou auxílio babá, além de possibilidade de adesão a plano de saúde e previdência complementar. No Pará, foram abertas 117 vagas.

Confira aqui o edital com as regras para o cargo de Agente Carteiro

Confira aqui o edital com as regras para o cargo de Analista de Correios

No cargo de agente de Correios, que exige ensino médio e tem salarial inicial de R$ 2.429,26, serão preenchidas 3.099 vagas em todo o Brasil, incluindo no Pará, com 56 vagas em Belém e 52 em Santarém.

Já para o cargo de analista de Correios, que tem salário inicial de R$ 6.872,48, estão sendo ofertadas 412 para em todo o país para profissionais de nível superior. As oportunidades são nas seguintes especialidades são: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro (elétrico, civil e mecânico).

No Pará, conforme o edital, foram abertas nove vagas de nível superior, sendo uma para advogado, uma para analista de sistemas, uma para o cargo de arquiteto, duas para assistente social, uma para engenheiro civil, duas para engenheiro elétrico e uma para engenheiro mecânico. Todas as oportunidades são para trabalhar na capital, Belém.

Do total de vagas ofertadas, 30% serão reservadas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas e 10% a pessoas com deficiência.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas via internet, no período das 10h desta quinta (10) até às 23h do dia 28 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – a banca organizadora do processo seletivo. Será cobrada uma taxa de R$ 39,80 para se inscrever nos cargos de ensino médio e de R$ 42,00 para os cargos de nível superior.

Doadores de medula óssea e membro de família de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem pedir isenção da taxa de inscrição.

Provas

As provas serão realizadas em 306 localidades de todo o país, incluindo municípios paraenses. A data prevista para realização das provas é dia 15 de dezembro.

Os candidatos ao cargo de agente de Correios (nível médio) serão submetidos à prova objetiva, com questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais e específicos. Para analista de Correios (nível superior), haverá prova de múltipla escolha e uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas.

Último concurso

O último concurso público nacional dos Correios foi realizado em 2011. Na ocasião, foram ofertadas mais de nove mil vagas e 1,1 milhão de pessoas se inscreveram.

Veja as vagas abertas no Pará

Ensino Médio

Agente de Correios (56 vagas em Belém e 52 em Santarém)

Ensino Superior

Advogado (1 vaga em Belém)

Analista de Sistemas (1 vaga em Belém)

Arquiteto (1 vaga em Belém)

Assistente social (2 vagas em Belém)

Engenheiro civil (1 vaga em Belém)

Engenheiro elétrico (2 vagas em Belém)

Engenheiro mecânico (1 vaga em Belém)