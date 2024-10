Concursos no Pará oferecem mais de 5 mil vagas; confira as oportunidades

No Pará, diversos concursos públicos estão com inscrições abertas ou previstas, oferecendo mais de 5 mil vagas em diferentes áreas. As oportunidades contemplam carreiras nos setores de saúde, segurança, educação e administração pública, com salários que podem chegar a R$ 34 mil.

Entre os concursos com edital já publicado, está o da Prefeitura de Canaã dos Carajás com 556 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que chegam a R$ 11.760,99. A carga horária dos aprovados no certame será de 20 horas por semana. As inscrições estão abertas até o dia 4 de novembro, e as provas estão previstas para 26 de janeiro de 2025.

Para se inscrever no certame, os candidatos deverão acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), aqui. As taxas de inscrição variam conforme o cargo: R$ 150,00 para Procurador Municipal, R$ 115,00 para outros cargos de nível superior, R$ 75,00 para níveis técnico e médio, e R$ 47,00 para nível fundamental. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado até o dia 5 de novembro.

Bancas definidas

Outros certames já estão em andamento e contam com banca definida. É o caso do Instituto de Metrologia do Pará que está prestes a lançar edital com 66 vagas para cargos de níveis médio e superior, sob a organização da banca Cetap. A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna também deve publicar edital com 219 vagas com remunerações de até R$ 3 mil. A Consulplan será a responsável pela execução do concurso.

VEJA MAIS

Outros concursos também estão previstos, como é o caso da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) que oferecerá 100 vagas Os salários para trabalhar na instituição de ensino podem alcançar R$ 9 mil. A banca é a Fadesp. Já o Instituto AOCP é quem organiza o concurso do Instituto de Terras do Estado do Pará (Iterpa), que também deve publicar seu edital em breve.

Outros concursos em destaque incluem o Banco do Estado do Pará (Banpará), cuja banca será a Cetap, com salários que podem chegar a R$ 5 mil, embora o número de vagas ainda não tenha sido definido. Já o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) terá o concurso organizado pela AOCP, com vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Veja os concursos em andamento e previstos no Pará:

Concursos com edital publicado

Prefeitura de Canaã dos Carajás

Vagas: 556

Salário: Até R$ 11 mil

Inscrições: Até 4 de novembro de 2024

Prova: 26 de janeiro de 2025

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Vagas: 219

Salário: Até R$ 3 mil

Instituto de Metrologia do Pará

Vagas: 66

Salário: A definir

Concursos com banca definida

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Vagas: 100

Salário: Até R$ 9 mil

Instituto de Terras do Estado do Pará

Vagas: A definir

Salário: A definir

Banco do Estado do Pará

Vagas: A definir

Salário: Até R$ 5 mil

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concursos com comissões formadas

Tribunal de Justiça do Pará

Vagas: 30 (juiz)

Salário: Até R$ 34 mil

Secretaria de Educação do Pará

Vagas: 3 mil

Salário: Até R$ 5 mil

Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará

Vagas: 146

Salário: Até R$ 4 mil

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará

Vagas: 100

Salário: A definir

Agência de Transporte Metropolitano

Vagas: 67

Salário: Até R$ 3 mil

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará

Vagas: 143

Salário: Até R$ 7 mil

Concursos previstos

Polícia Civil do Estado do Pará

Vagas: 237

Salário: Até R$ 18 mil

Centro de Perícias Científicas Renato Chaves

Vagas: 246

Salário: R$ 10 mil

Secretaria de Estado da Fazenda do Pará

Vagas: 250

Salário: Até R$ 9 mil

Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará

Vagas: 135

Salário: A definir

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará

Vagas: A definir

Salário: A definir

Secretaria de Estado de Turismo do Pará

Vagas: A definir

Salário: A definir

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém

Vagas: A definir

Salário: Até R$ 8 mil