Área de educação tem mais de 29 mil vagas abertas ou previstas em concursos públicos

Ao menos 29 mil vagas estão abertas ou previstas em concursos públicos na área de educação em todo o país, segundo sites especializados na área de seleções. Em vários desses processos e certames, há milhares de oportunidades e salários que chegam à casa dos dois dígitos.

Entre as seleções no Brasil, o órgão que oferece os salários mais altos é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), que publicou, na última quinta-feira (22), um novo edital com a oferta de 22 vagas para o cargo de professor em diversas especialidades.

A remuneração inicial é de até R$ 11,4 mil, a depender da titulação, mais benefícios. As inscrições serão abertas no dia 31 de agosto e seguirão até o dia 23 de setembro, neste site, e o valor da taxa de inscrição para o cargo de professor da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico é de R$ 160.

E a Universidade Federal de Roraima (UFRR) publicou, no dia 15 de agosto, um novo edital com a oferta de oito vagas para o cargo de professor. O salário inicial para o cargo é de R$ 4,8 mil, mas pode chegar a R$ 10,8 mil, a depender da titulação. As inscrições serão efetuadas neste site, até 11 de setembro, e o valor é de R$ 300.

Alto número de vagas

O concurso público que tem o maior número de vagas é o da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que vai ofertar 6,1 mil chances para todos os níveis de escolaridade, do fundamental ao superior. A banca organizadora, o Instituto Access, no entanto, anunciou a suspensão do certame, após a Recomendação nº 2024007279726 da 18ª Promotoria de Justiça da Comarca de Aparecida de Goiânia, mas o objetivo é dar prosseguimento à seleção.

Por causa da suspensão, ainda não há data definida para inscrição, pagamento da taxa e de provas, mas há a informação de que o salário será de até R$ 10,5 mil. Especificamente na Secretaria Municipal de Educação (Semed), há chances para pedagogo, professor agente de apoio educacional e agente administrativo educacional.

No Norte, está confirmado o concurso da Semed de Manaus, seleção que ofertará 3,5 mil vagas para professores. O último edital, de 2017, trazia o vencimento de R$ 1.609,32 para jornada de trabalho de 20 horas semanais, além de benefícios como 10% de regência de classe (R$ 122,63); auxílio-alimentação (R$ 200); e vale transporte (R$ 121).

Ainda não há informações sobre os salários do novo concurso, mas a Prefeitura Municipal de Manaus apresentou, em 2023, proposta de reajuste salarial destinada ao órgão. Considerando os valores atuais do piso salarial dos professores, os vencimentos ofertados podem ser os seguintes: para jornada de 20 horas semanais, R$ 3.364,57; e para jornada de 40 horas semanais, R$ 6.555,52.

Outro certame que deve ofertar um bom número de vagas é o da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), no Pará. O edital ainda não foi publicado, mas pode ofertar até 3 mil vagas abertas - a expectativa é de que as oportunidades sejam destinadas ao cargo de professor classe I, no nível A. Ainda não há informação sobre a formação de comissão ou escolha da banca organizadora, no entanto.

Concursos públicos abertos

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

Vagas: 22

Cargo: Professor

Salário: Até R$ 11,4 mil, a depender da titulação, mais benefícios

Inscrições: Entre 31 de agosto e 23 de setembro, neste site

Taxa: R$ 160

Universidade Federal de Roraima (UFRR)

Vagas: 8

Cargo: Professor

Salário: Até R$ 10,8 mil, a depender da titulação

Inscrições: Até 11 de setembro, neste site

Taxa: R$ 300