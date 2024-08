UFPA abre 4 vagas para professores com salários que passam de R$ 10 mil

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com quatro vagas abertas para professor em diferentes áreas de atuação. As informações estão em dois novos editais divulgados no Diário Oficial da União nas edições de 20 de agosto e de 18 de julho. Um dos editais prevê uma vaga de professor da carreira do magistério da classe D1 para o quadro permanente da Instituição, no Instituto de Ciências da Arte. O tema do concurso é a Dança Clássica e seus desafios na Atualidade: Ballets de Repertórios, Técnica Masculina, Feminina e Pas de Deux.

Confira aqui o edital nº 197 de 18 de julho de 2024

Confira aqui o edital nº 223, de 19 de agosto de 2024

O segundo edital prevê três vagas para professor adjunto A, sendo duas delas no Instituto de Ciência da Arte (temas "Distribuição e Exibição de Cinema e Audiovisual na Amazônia Brasileira" e "Arte e Tecnologia Digital"). A outra vaga é no Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares e o tema do concurso é "Perspectivas socioantropológicas sobre dinâmicas territoriais".

Nas quatro oportunidades, o pré-requisito é ter doutorado. Os salários passam de R$ 10 mil, acrescido de outros benefícios, como auxílio alimentação.

As inscrições referentes ao primeiro edital publicado, para as vagas de professor adjunto A, abriram no dia 23 de julho e podem se feitas até 31 de agosto. Será cobrada uma taxa de R$ 180. Já as inscrições para professor associado D1 abrem nesta quinta-feira (22.08) e seguem até 30 de setembro.

Para se inscrever, os interessados devem se cadastrar, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico www.ceps.ufpa.br.