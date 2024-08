Concurso público do Cress/PA oferece vagas para Nível Médio em Belém e no interior; confira

O Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região (Cress/PA) divulgou nesta terça-feira (13), no Diário Oficial do Estado (DOE), o extrato do edital de concurso público para Nível Médio, que oferta vagas de contratação imediata e cadastro reserva nas cidades de Belém, Santarém e Marabá. A carga horária de trabalho é de 30h semanais, com remuneração base de R$1.412 + benefícios. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 11 de setembro.

VEJA MAIS

As vagas são para o cargo de apoio administrativo, sendo necessária a comprovação de conclusão do ensino médio com a apresentação de diploma ou certificado de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Entre os benefícios, além do salário-base de R$1.412, o certame oferece Vale Alimentação no valor de R$950 por mês, além de vale transporte.

Ao todo são 120 vagas ofertadas nos três municípios. Do total, seis são de contratação imediata, divididas da seguinte forma: em Belém são três vagas de ampla concorrência e uma PPP (cota para candidatas/os negras/os); uma vaga de ampla concorrência em Marabá e mais uma da mesma modalidade para Santarém. As demais são para cadastro reserva.

Prova

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 50 questões de múltipla escolha, divididas em 25 questões de conhecimentos específicos e 25 de conhecimentos básicos. De acordo com o edital, será eliminado do certame o candidato que obtiver nota menor que 14,00 pontos nas questões específicas; 12,00 nas básicas ou 25,00 na nota final da prova.

Para o certame, segundo informado no edital, serão cobrados assuntos referentes à Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemática, Noções de Informática, Atualidades e Apoio Administrativo.

As provas serão aplicadas em Belém, Santarém e Marabá no dia 13 de outubro, no turno da tarde. Os candidatos terão três horas para responder às questões e só poderá levar o caderno de questões quem deixar o local faltando uma hora para encerrar o período de aplicação.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever até as 23h do dia 11 de setembro, diretamente no site do Instituto Quadrix. A taxa de inscrição é de R$54 e o pagamento do boleto bancário poderá ser realizado via PIX ou em qualquer agência bancária, bem como nas lotéricas e em outros estabelecimentos até o dia 13/09.

Serviço:

Concurso do Cress/PA

Data de inscrição: até 11 de setembro

Local de inscrição: site do Instituto Quadrix

Taxa de inscrição: R$ 54

Data da prova: 13 de outubro