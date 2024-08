Concursos públicos podem ofertar até 15 mil vagas no Norte; salários chegam a R$ 18 mil

Pelo menos 15 mil vagas estão previstas para serem abertas em concursos públicos na região Norte em breve, fora as seleções que ainda não tem a quantidade de oportunidades definida, mas que também podem ter seus editais divulgados nos próximos meses, segundo o site especializado Estratégia Concursos. Além do Pará, as vagas incluem os outros estados da região: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O concurso previsto no Norte com o maior número de vagas, cerca de 3,5 mil, é o da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Manaus, no Amazonas, que vai contratar professores para a rede municipal de ensino. A informação foi dada pelo prefeito da capital, David Almeida. De acordo com ele, além dos professores, o certame incluirá pedagogos e servidores administrativos. A expectativa é de que o edital contemple os níveis superior e médio de escolaridade, mas ainda não há previsão sobre o salário ou inscrições. Os próximos passos são a formação da comissão e a contratação da banca organizadora do certame.

Também com um alto número de vagas, o concurso público da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa), que pode ofertar de 2,5 mil a 3 mil oportunidades para os níveis médio e superior, como disse a secretária adjunta de atenção à saúde, Tânia Regina Vilhena. Na Pasta, a maior carência está nas áreas da medicina, enfermagem, fisioterapia, técnicos em enfermagem, psicólogos, assistente social, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, além do corpo de apoio. A seleção possui comissão formada e o próximo passo é contratar a banca organizadora.

VEJA MAIS

Outro certame que está no radar é o da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), no Pará, cujo edital, ainda não publicado, pode ter até 3 mil vagas abertas - a expectativa é de que as oportunidades sejam destinadas ao cargo de professor classe I, no nível A. O edital do último concurso do órgão foi publicado em 2018, período em que foram ofertadas 2.112 vagas para o mesmo cargo. Em 2024, ainda não há informação sobre a formação de comissão ou escolha da banca organizadora, no entanto.

Salários altos

Alguns dos certames previstos para a região Norte têm salários altos, como é o caso do concurso público da Polícia Civil de Tocantins (PC-TO), que teve sua comissão de membros alterada recentemente. Atualmente, a necessidade de provimento é de 748 cargos vagos, mas o quantitativo final ainda não foi oficializado, podendo ser de 313 vagas. As oportunidades devem ser distribuídas entre os cargos de agente de polícia, agente de necrotomia, delegado, escrivão, papiloscopista e peritos. Os salários iniciais podem variar entre R$ 6,6 mil e R$ 18,4 mil.

Já no Pará, uma seleção que tem salários altos é a da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Para o cargo de analista fazendário, o edital pode ser publicado ainda em agosto, com 200 a 250 vagas, segundo o site Estratégia Concursos. A função possui remuneração inicial de R$ 1,7 mil, mas, com as gratificações, pode chegar a cerca de R$ 9 mil bruto. Apesar de ainda não estar confirmada, a expectativa é de que a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) seja a banca organizadora do certame.

Já para a área fiscal, a estimativa é de que o certame fique para o primeiro semestre de 2025, mas o número de vagas ainda não foi confirmado. O fiscal de receitas estaduais pode ganhar R$ 11,9 mil, enquanto o auditor fiscal de receitas estaduais deve ter remuneração de até R$ 15 mil.