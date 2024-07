Candidatos inscritos no Concurso do TSE Unificado devem aproveitar o adiamento da data da prova

Na semana passada foi publicada a retificação do edital do TSE Unificado, alterando a data da prova que agora será realizada no dia 08 de dezembro de 2024.

A mudança de data, segundo o próprio TSE, tem o objetivo de dar maior segurança aos candidatos e prazo para a preparação para as provas, assegurando o tempo necessário para a todas as fases e divulgação dos resultados e garantir a pronta nomeação, após a conclusão do certame, o que o ocorrerá em julho de 2025.

A mudança da data da prova objetiva e demais fases posteriores do concurso não refletiu no período de inscrição, que se encerrou no dia 18 de julho de 2024, apenas dois dias após a divulgação da mudança da data da prova.

Desta forma, os candidatos ganharam muito mais tempo. Contando do início de agosto serão 4 meses completos para estudar o conteúdo programático que já é bem satisfatório, pois a banca CEBRASPE foi “enxuta” e justa nas disciplinas de cada cargo. E sem considerar que há candidatos estudando desde o anúncio da disputa destas vagas. Aliás, são 412 vagas distribuídas entre os TREs, além dos cadastros de reserva.

Se você é concorrente a uma dessas vagas, aproveite a chance de preparação, estude o conteúdo teórico, procure materiais adequados, assista a aulas, treine muitas questões da banca para que este adiamento seja realmente aproveitado e você chegue em dezembro com uma grande pontuação.

Atente que houve alteração em alguns conteúdos programáticos e bom estudo!

Banpará tem promessa de edital para este segundo semestre de 2024

O concurso do Banpará já tem a banca definida e será organizado pela Fundação CETAP. Como os trâmites já estão avançados e o último concurso já expirou em abril de 2024, o novo edital para o concurso do Banpará poderá ser publicado a qualquer momento.

E na expectativa do edital Banpará, a coluna entrevistou o professor de Matemática Financeira e Raciocínio Lógico Ádame Garcia, que também é empregado público do Banpará, e que deu orientações importantes para quem pretende fazer o concurso.

Ádame destacou duas dicas importantes:

- Estudar as disciplinas básicas e de maior peso neste tipo de concurso: Conhecimentos Bancários; Português, Matemática Financeira, Raciocínio Lógico e Informática.

- Treinar muitas questões da banca CETAP.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.