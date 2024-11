Concurso de Itaituba reabre inscrições com mais de 1,5 mil vagas

A prefeitura de Itaituba, município do sudoeste do Pará, reabriu as inscrições para o concurso público até o dia 24 de novembro de 2024. Apesar da mudança, as provas continuam previstas para os dias 11, 12 e 19 de janeiro de 2025. O certame, organizado pelo Instituto Consulpam, oferta 1.544 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para cargos de todos os níveis e salários iniciais de até R$ 4,6 mil.

Em 11 de janeiro, vão ocorrer as provas para nível fundamental pela manhã e nível médio pela tarde. No dia 12 de janeiro, pela manhã, estão previstas as provas de nível superior. Durante a tarde, as provas de nível técnico. Em 19 de janeiro, só serão aplicadas durante a manhã para agente.

Etapas do concurso

Os candidatos do concurso da Prefeitura de Itaituba serão avaliados através das seguintes etapas, que variam conforme o cargo escolhido:

Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);

Prova de títulos somente para os cargos de nível superior (classificatório);

Avaliação Médica somente para Agente de Trânsito (eliminatório);

Teste de Capacidade Física somente para Agente de Trânsito (eliminatório);

Avaliação Psicológica somente para Agente de Trânsito (eliminatório);

Entrega de Certidão Negativa da Vara de Execução Criminal somente para Agente de Trânsito (eliminatório).

Com duração de 3 horas, a prova objetiva compreenderá 40 questões de múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C, D), sendo apenas uma a correta. A Prova de Títulos vai se limitar ao valor máximo de 10 pontos.

Teste de Capacidade Física

Essa etapa tem por objetivo avaliar a capacidade de realização de esforços e a resistência ao cansaço físico do candidato, visando a selecionar aqueles que apresentem as condições necessárias para o desempenho da profissão. A avaliação de aptidão física consistirá de quatro testes, quais sejam:

Flexão/Sustentação de braço na barra fixa horizontal;

Flexão Abdominal Sobre o solo;

Flexão de Braço no solo;

Corrida.