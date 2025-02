TransCarajás transforma a realidade e fortalece o desenvolvimento no sudeste do Pará

Moradores da região sudeste do Pará vão ganhar neste sábado (8) a PA-160, TransCarajás, que conecta os municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas à BR-155. O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), entregará 26 km de rodovia asfaltada e sinalizada, fortalecendo o desenvolvimento local e melhorando a qualidade de vida dos moradores de toda região.

Com a obra, a TransCarajás leva infraestrutura para transformar a realidade da população, que antes sofria com a lama quando inverno e com a poeira quando verão. Além da qualidade de vida, os moradores ganham mais mobilidade para ir e vir com mais segurança e conforto.

“Melhora o transporte escolar, melhora o trânsito de mercadorias, melhora o escoamento da pecuária, da agricultura, melhora o deslocamento entre os municípios. Passa a ser um corredor que será muito utilizado pelos usuários… Para chegar a Parauapebas, por exemplo, o condutor não precisará mais se deslocar para Eldorado dos Carajás e pegar a PA-275. A TransCarajás dá celeridade maior nesse deslocamento, sendo uma importante via de ligação do sudeste do Pará com o sul”, afirma Adler Silveira, secretário de Infraestrutura e Logística do Pará.

Com a obra, que iniciou ainda em 2024 e custou aproximadamente R$ 40 milhões, a rodovia, que atualmente tem 94 quilômetros de extensão, passa a ter mais 26 km asfaltados, totalizando 120 km de extensão, ligando o município de Parauapebas, acessado pela PA-275, à BR-155 no município de Xinguara.

Antes da conclusão da obra, a expectativa era grande pelos moradores. "Vai melhorar muito a nossa vida, vai ser uma maravilha, a gente corre riscos de acidente e, no período da chuva, então, piora tudo", contou o morador de Canaã dos Carajás, Wellington Carvalho. "Levamos mais de uma hora para percorrer o trecho sem asfalto. Quando a obra for concluída, esse tempo será reduzido a minutos", comemorou o morador Antônio Carlos dos Santos.