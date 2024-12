Reconstrução da PA-423 facilita escoamento da produção do Baixo Amazonas

Após um ano da entrega da obra de construção e pavimentação da rodovia PA-423, no trecho que vai de Monte Alegre até a PA-254, no Baixo Amazonas, moradores da região celebram os avanços e, sobretudo, as melhorias proporcionadas para o escoamento da produção. A PA-423 dá acesso aos municípios de Terra Santa, Oriximiná, Curuá, Alenquer, Monte Alegre e Prainha, e pode ser acessada pelas PAs 441, 439, 437, 429, 427, 423, 419 e, ainda, pela BR-163.

“Nós tínhamos muita dificuldade com a estrada, passávamos o dia todo para conduzir uma carrada de gado para chegar em Monte Alegre, enfrentávamos atoleiros, poeira, meu caminhão chegou a virar anos atrás. Hoje, nós temos grande privilégio com essa nova via, um asfalto adequado e um investimento muito importante do Governo do Estado que facilitou muito as nossas vidas”, conta o lavrador, Jailton Arcanjo.

A obra de pavimentação da PA-423 garantiu também a construção da ponte sobre o Igarapé Mulata e ainda a reconstrução de outras três pontes em concreto sobre o rio Ipepaqui, o rio Genipa e sobre o rio Limão. Ao todo, foram investidos mais de R$ 63 milhões, que garantiram os serviços de instalação da rede de drenagem de águas pluviais, terraplenagem, base, sub-base, revestimento asfáltico e sinalização de trânsito horizontal e vertical.

“Um ano após a entrega da PA-423, podemos reafirmar a importância desse marco para a Calha Norte e para todo o Pará. Como destacou o governador Helder Barbalho, essa região foi historicamente negligenciada, com apenas 85 quilômetros de rodovias pavimentadas ao longo de décadas. Hoje, graças ao trabalho da atual gestão, somamos mais de 300 quilômetros de asfalto entregues, representando um avanço significativo para o escoamento da produção pecuária e da agricultura familiar. Esse esforço não é apenas sobre infraestrutura; é sobre proporcionar dignidade, mobilidade e desenvolvimento para quem vive aqui. Estamos conectando comunidades, impulsionando a economia e transformando sonhos em realidade com cada quilômetro pavimentado”, disse o secretário de Estado de Infraestrutura, Adler Silveira.

As obras de infraestrutura em transportes também movimentam a economia local, com a geração de emprego e renda. No período da obra foram gerados cerca de 200 empregos diretos no município.

O lavrador José Antônio Silva comemora a nova realidade vivida desde novembro de 2023, com a entrega da obra. “Era sofrido demais para nós que trafegávamos nessa estrada. A via só era lama, muito buraco e hoje está uma maravilha. Graças a Deus, hoje nós temos uma boa estrada, com mais segurança e agilidade para o deslocamento”, assegura.

Produção

De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater), são produzidos por ano, na área de abrangência das PAs 423 e 254, mais de 1 milhão e 50 mil pés de limões, em uma área de 6 mil hectares. Essa produção da região atende o mercado consumidor estadual, nacional e do exterior, chegando à Espanha e à Alemanha.