Semana do MEI incentiva a arrecadação de roupas usadas para transformação em material utilitário

Em Belém, a realização da 1ª Semana MEI Sustentável é uma das novidades da programação da 16ª edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), evento que segue até esta sexta-feira (30), na sede do Sebrae Pará, na rua Municipalidade, nº 1461, no bairro do Umarizal.

De acordo com o Sebrae, a 1ª Semana MEI Sustentável é uma iniciativa que propõe práticas ambientais a fim de incentivar a conexão entre atitudes sustentáveis e microempreendedores, cooperativas de catadores e especialistas em sustentabilidade.

Entre os exemplos da ação em favor do meio ambiente, estão sendo arrecadadas roupas usadas que serão entregues à startup TexBi, criada para transformar os resíduos têxteis em uma biomassa que pode ser utilizada em diversas aplicações, como revestimento decorativo de parede e até isolamento térmico ou acústico.

Modelo e empresária, em Belém, Beatriz Ornela, de 24 anos, e a mãe dela, Cleide Ornela, estão à frente da TexBi. Elas contam que a criação da startup, foi a forma que encontraram para lidar com o desafio do descarte de tecidos e outras peças.

Iniciativa foca na nova indústria têxtil sustentável

De acordo com o Sebrae, a Fundação Ellen MacArthur - instituição global que incentiva a sustentabilidade no planeta - aponta que somente 1% das fibras têxteis usadas na produção de roupas são recicladas, conforme o relatório “A New Textiles Economy” (em tradução livre, “Uma Nova Indústria Têxtil”).

Beatriz e Cleide Ornela disseram que a TexBi é o segundo empreendimento voltado à moda circular administrado por elas. O primeiro foi a Combinô (www.combino.com.br), uma plataforma digital colaborativa, criada, em 2024, com o apoio do Sebrae Pará, para incentivar a comercialização e reutilização de peças femininas.

Este ano, na 1ª Semana MEI Sustentável, a startup TexBi recebe os resíduos têxteis doados às cooperativas do Projeto Pró-Catadores, do Sebrae. “Nós desenvolvemos uma placa têxtil, que é uma biomassa têxtil. Na TexBi, a gente faz o processamento dos resíduos têxteis, inclusive dos que a gente está recebendo aqui na Semana do MEI do Sebrae”, afirmou Beatriz.

De acordo com Beatriz, a TexBi desenvolveu uma cola ecológica própria para fazer o ligamento dos resíduos têxteis. “A gente faz a prensagem e cria a biomassa têxtil. Essa biomassa pode ser utilizada em revestimento de parede, pode substituir até mesmo materiais poluentes, como o MDF, o plástico, e agora a gente também está em estudo científico para comprovar o isolamento acústico e o isolamento térmico”, complementa.

Durante a Semana do MEI, as 12 cooperativas atendidas pelo Projeto Pró-Catadores do Sebrae no Pará estão arrecadando todo tipo de resíduos sólidos para dar a destinação correta. No caso de roupas e retalhos de tecidos, serão destinados à startup TexBi. O material pode ser entregue no espaço MEI Sustentável, até às 18h, desta sexta-feira (30), na sede do Sebrae, em Belém, na rua Municipalidade, nº 1461, no bairro do Umarizal.