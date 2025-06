Concursos para nível médio oferecem salários que passam de R$ 8 mil

Com diversas seleções abertas e outras em estágio avançado de planejamento, no Pará e no restante dos Brasil, o mês de junho começa aquecido para quem possui nível médio de escolaridade e sonha com a estabilidade do serviço público. Juntas, as oportunidades já disponíveis e as previstas somam mais de 10 mil vagas em todo o Brasil, com salários que podem ultrapassar os R$ 8 mil, dependendo da carreira e da região.

Entre os concursos com inscrições abertas estão seleções para órgãos de peso como a Marinha do Brasil, o Exército, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de diversas prefeituras, câmaras municipais e secretarias estaduais e federais. Também se destacam concursos previstos com bancas já contratadas, como os das Polícias Civis e Militares de vários estados.

As carreiras policiais e de segurança pública lideram a lista de concursos com maior número de vagas para nível médio. A Polícia Militar do Pará, por exemplo, está com edital previsto com 4.400 vagas autorizadas para soldados, com salário inicial acima de R$ 4 mil, e banca já contratada (Cetap).



Outros concursos com boas perspectivas são os das Polícias Civis de Goiás, Santa Catarina, Paraná, Amapá e Amazonas, todas com bancas definidas e editais previstos para os próximos meses. Já a Marinha do Brasil está com inscrições abertas até o dia 16 de junho para o Concurso de Aprendizes-Marinheiros, com 600 vagas e salário de R$ 1.398,30 durante o curso de formação, chegando a R$ 2.294,50 após a formação.

Além da área de segurança, há também boas oportunidades para quem deseja ingressar na área administrativa. O INSS está com pedido de novo concurso em análise no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), com previsão de 7.655 vagas, sendo 5.819 para técnico do seguro social, cargo de nível médio com salário de R$ 5.905,79. O último concurso para essa função foi realizado em 2022, mas o número de vacâncias já justifica uma nova seleção.

Salários variam de R$ 1,4 mil a mais de R$ 8 mil

Os salários oferecidos para quem possui ensino médio variam bastante, dependendo da carreira e do órgão. Em cargos administrativos de prefeituras, os iniciais costumam girar em torno de R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil. Já nas áreas de segurança e em órgãos federais, os valores são mais atrativos.

O concurso do Senado Federal, por exemplo, previsto para ser lançado ainda em 2025, terá vagas para policial legislativo, com exigência de nível médio e remuneração inicial acima de R$ 20 mil — embora seja um certame mais raro. Um exemplo concreto e mais acessível é o concurso da Polícia Militar do Paraná, com 230 vagas abertas para soldados e salário inicial de R$ 5.500,00.

Já para concursos na área militar, como os do Exército e Marinha, os valores durante o curso de formação ficam entre R$ 1.398 e R$ 1.800, mas aumentam significativamente após a efetivação.

Oportunidades

Marinha do Brasil – Aprendizes-Marinheiros

600 vagas | Salário: até R$ 2.294,50

Inscrições até 16/06

PM do Paraná (Soldado)

230 vagas | Salário: R$ 5.500,00

Inscrições até 10/06

Concurso Bombeiros AL (Soldado)

110 vagas | Salário: R$ 4.206,47

Inscrições até 24/06

Prefeitura de Carapicuíba (SP)

Diversos cargos | Salários até R$ 2.760,00

Inscrições até 14/06

Câmara Municipal de Patos de Minas (MG)

6 vagas | Salários até R$ 4.196,68

Inscrições até 20/06