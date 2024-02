Mucura invade academia e provoca correria entre frequentadores; veja

Um gambá-de-orelha-preta, mais conhecido como mucura ou saruê, dependendo da cidade brasileira, invadiu uma academia de ginástica e provocou correria e risos entre os frequentadores.

Nos comentários do vídeo compartilhado nas redes sociais, internautas de cidades distintas não demoraram em dar nome ao animal. Alguns chamaram de mucura; outros, de rato e até de timbu. Também não faltaram frases espirituosas sobre o episódio, como “Já chegou fazendo o cardio” e “Olha o rato de academia aí”.

VEJA MAIS

Gambá-de-orelha-preta, saruê ou mucura

O gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), também conhecido como saruê, sariguê, timbu e até mucura (no Pará), é uma espécie de gambá que habita países como o Brasil, Argentina e Paraguai.

De acordo com estudos ecológicos, essa espécie, que por algum tempo foi considerada uma população de gambá-comum, tem em média 37 centímetros de comprimento no corpo e outros 33 centímetros de cauda. Eles pesam entre 1,3 e 1,5 kg, com as fêmeas sendo ligeiramente mais leves e menores.