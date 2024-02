Vaca invade bloco de carnaval no Rio Grande do Norte e deixa três feridos

Neste domingo (11), uma vaca invadiu um bloquinho de carnaval em Pendências, no Rio grande do Norte. O animal atropelou foliões e deixou três vítimas com ferimentos leves. O caso ocorreu durante uma apresentação da Banda Grafith, que fazia um "arrastão" nas ruas da cidade sobre um trio elétrico.

VEJA MAIS:

Vídeos e imagens mostram que o animal, aparentemente assustado pelo barulho da festa, correu em direção ao público e atropelou algumas pessoas. O momento inusitado viralizou nas redes sociais e surpreendeu os internautas.

De acordo com a gestão municipal, as vítimas tiveram ferimentos leves. "As pessoas foram encaminhadas para o hospital e prontamente foram atendidas", informou a prefeitura.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidade)