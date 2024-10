Adriana Lima é confirmada no retorno do Victoria’s Secret Fashion Show; saiba mais sobre o desfile

O Victoria’s Secret Fashion Show retorna após seis anos, nesta terça-feira (15). O desfile icônico da marca de lingerie norte-americana conta com modelos veteranas e novatas na passarela VS. Entre as “angels”, está a brasileira Adriana Lima, supermodelo com mais participações no evento.

VEJA MAIS

Adriana Lima participou de 18 edições do Victoria's Secret Fashion Show (Reprodução / Instagram @victoriassecret)

O vídeo de anúncio foi divulgado nessa segunda-feira (14) pelo Instagram da Victoria’s Secret. “Nós estamos guardando esse segredo, mas não podemos mais fazer isso. Adriana Lima está retornando à pista”, escreveu. Na postagem, fãs da supermodelo celebraram o retorno: “Não existe VS sem Adriana Lima”, “A maiorial está de volta”, “Não seria o mesmo sem ela” e “Adriana Lima é o DNA da Victoria’s Secret” foram alguns dos comentários deixados.

Além da baiana Adriana Lima, que foi modelo da VS de 1999 a 2018, outra brasileira também marca presença, a cearense Valentina Sampaio. “Estou nas nuvens… Manhê, tô dentro”, disse no Instagram. Valentina é a primeira modelo trans da Victoria’s Secret.

Outras modelos confirmadas no VS Fashion Show são Barbara Palvin, Candice Swanepoel, Tyra Banks, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Mayowa Nicholas, Grace Elizabeth, Taylor Hill, Devyn Garcia, Paloma Elsesser e Behati. O desfile, assim como as edições anteriores, terá apresentação musical com Cher, Tyla e Lisa — cantora do Blackpink.

Quando é o desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2024?

O desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2024 está marcado para o dia 15 de outubro, terça-feira. O evento ocorre em Nova York, Estados Unidos, após seis anos.

Que horas começa o desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2024?

O desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2024 inicia com o tapete rosa, às 18h30 no horário local (19h30 no horário de Brasília), apresentado por Olivia Culpo e Tefi Pessoa. Às 19h no horário local (20h no horário de Brasília) começa a programação.

Onde assistir ao desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2024?

O desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2024 terá transmissão o YouTube, TikTok e Instagram. Nos Estados Unidos, a Prime Video também apresenta o evento — entretanto, ainda não há confirmação da live em outros países.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)