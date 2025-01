No ano da COP 30, gigante dos cosméticos abre fábrica de embalagens sustentáveis no Pará

A Natura e a empresa gaúcha Box Print inauguraram, este mês, uma fábrica para o desenvolvimento de embalagens sustentáveis, localizada dentro do Ecoparque, complexo industrial da multinacional no município de Benevides, no Pará. Batizada de “Ecoprint”, a nova planta estima produzir entre 5 e 7 milhões de cartuchos de sabonetes por ano.

Atualmente, 94% da demanda de sabonetes de Natura, Avon e The Body Shop é atendida pelo Ecoparque de Benevides que, só em 2023, produziu 505 milhões de unidades de sabonetes. Em 10 anos, foram mais de 3,2 bilhões de unidades.

Todas as etapas de fabricação dos sabonetes são realizadas nesse espaço, desde o manejo sustentável dos óleos vegetais fornecidos por comunidades parceiras, passando pela produção da massa base de sabonetes até a finalização da produção com outros insumos da sociobiodiversidade incorporados à massa.

A instalação da nova unidade da Box Print tem foco na inovação sustentável e no fortalecimento da economia da região. Com 100% de mão de obra local, recrutada com apoio do banco de talentos da prefeitura de Benevides, a fábrica vai operar dentro do conceito de simbiose aplicado ao desenvolvimento industrial. O propósito é estabelecer uma cadeia produtiva sustentável e integrada, na qual os insumos gerados ou descartados por uma empresa sejam reaproveitados na produção de outra.

A Box Print é a segunda companhia a integrar o ecossistema de parceiros do Ecoparque após a Symrise, empresa de criação de fragrâncias, inaugurar uma fábrica de manteigas e óleos essenciais dentro do complexo, em 2015.

“Estamos muito animados com a chegada da Box Print ao nosso Ecoparque, principalmente por conta da sua capacidade técnica e de seu compromisso com a sustentabilidade, que é inegociável para nós. O mais interessante é que não há contrato de exclusividade com a Natura e eles poderão atender outras empresas no Pará. É a nossa maneira de contribuir para tornar a Amazônia um polo de geração de inovação e tecnologia, estimulando outras indústrias a atuarem na região”, afirma Josie Peressinoto Romero, vice-presidente de Operações e Logística da Natura.

“Ter uma operação no Pará é um marco não apenas logístico, mas estratégico em nossa caminhada ESG. Queremos gerar impacto socioeconômico positivo na região. Além disso, 100% da mão de obra será paraense, com investimentos no desenvolvimento técnico e profissional de talentos locais, fortalecendo nossa missão de contribuir com o progresso sustentável das comunidades onde atuamos”, diz André Schmitt, CFO da Box Print.