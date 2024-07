Cheiro da floresta? Gigante dos cosméticos promete reproduzir o cheiro da Amazônia em perfume

Uma nova linha de perfumes produzidos no Brasil promete reproduzir o cheiro da floresta amazônica em duas fragrâncias. Esta semana, a Natura anunciou que lançou uma tecnologia exclusiva que capturou a bioessência da flor da jarana amazônica, que cai das árvores sobre os rios, e a bioessência da chuva amazônica.

Com essa tecnologia a gigante criou os perfumes Ryo Vivo e Ryo Chuva. A primeira é uma fragrância floral aquosa e a segunda, uma mistura de cheiros exuberantes da maior biodiversidade do mundo que se encontra na floresta. A ideia da marca é trazer uma sensação de "explosão de cheiros da chuva amazônica".

“A nova perfumaria de Natura Ekos Ryos apresenta fragrâncias que celebram os rios da floresta. Estes rios representam muita potência, como as chuvas, as festas, a vida e toda uma cultura. Foi com esse olhar que nos inspiramos na relação dos povos amazônicos com este espaço para criar fragrâncias autorais que reproduzem cheiros tão tradicionais em Bioessências exclusivas”, comenta Renata Eduardo, diretora Global de Cuidados Pessoais da Natura.

Cada detalhe das novas fragrâncias remete à valorização da Amazônia. Além das embalagens, fazerem alusão a um barco, os produtos também possuem bioativos predominantes, como o óleo de copaíba, ingrediente utilizado na medicina ancestral – que é fortemente presente no cotidiano dos povos da região. Para criar as fragrâncias, foram seis meses de pesquisa e desenvolvimento liderados por Verônica Kato, perfumista exclusiva da Natura, além de coleta seletiva de ativos em parceria com duas comunidades paraenses, a Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá e a Reserva Extrativista Marinha Mestre Luciano.

Ainda, as tampas dos frascos da coleção Natura Ekos Ryos foram feitas com materiais 100% reciclados, retirados dos rios da Amazônia em parceria com o projeto Rio Vivos, que estrutura uma cadeia sustentável de plásticos reciclados junto a 10 comunidades ribeirinhas e 10 cooperativas de reciclagem em sete municípios da Amazônia, impactando mais de 770 famílias.

Paraense Alane Dias é a garota-propaganda dos perfumes

A festa de lançamento das fragrâncias, realizada na Ilha do Combu, em Belém, contou com a presença de Maisa e Alane Dias. A dupla esbanjou simpatia e carisma, e não poupou fôlego para dançar as músicas paraenses. Para os mais curiosos, ambos os perfumes custam R$ 175,90.