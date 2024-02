ONG gera renda a partir de descarte correto de lixo na Grande Belém

Com objetivo de aumentar a quantidade e a qualidade dos resíduos destinados à reciclagem, ao mesmo tempo em que vai impulsionar a geração de renda a partir desses materiais, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB), a ONG Espaço Urbano, em parceria com a Natura e a prefeitura, lançaram, no dia 30 de janeiro, o programa de logística reversa de materiais recicláveis “Benevides Recicla”. A iniciativa visa conscientizar e mobilizar a população para o descarte correto de resíduos, além de apoiar a estruturação da coleta seletiva da cidade por meio de capacitação e apoio a catadores e cooperativas.

A partir do programa Benevides Recicla, os resíduos do Ecoparque da Natura, localizado em Benevides, passarão a ser doados para as cooperativas locais. O Ecoparque da empresa de produtos cosméticos é um complexo industrial com 172 hectares de área total, onde empreendimentos que partilham dos mesmos preceitos éticos e sustentáveis da Natura podem se instalar e trabalhar em simbiose produtiva.

Na atualidade, a Grande Belém vive uma crise de resíduos, uma vez que a capacidade do aterro de Marituba, na Região Metropolitana, está próxima do esgotamento. Iniciativas como esta, que valorizam cooperativas e a coleta, se tornam ainda mais importantes diante desse contexto.

A secretária de meio ambiente de Benevides foi convidada pela Natura a conhecer o projeto Recicla Guarujá, no litoral de São Paulo, e manifestou interesse em aplicar uma iniciativa similar no município. Além da doação de resíduos e do aporte de recursos de forma combinada com a prefeitura, a Natura também ficará responsável pela capacitação da cooperativa por meio de apoio técnico, compartilhando a experiência que possui no trabalho com outras cooperativas e mostrando quais são as diretrizes para fornecer insumos recicláveis de forma certificável e rastreável. Com isso, a intenção é tornar a cooperativa uma fornecedora de materiais reciclados, integrada à cadeia de valor da empresa. O Plano de Trabalho que vai estruturar a coleta seletiva na cidade ficará a cargo da ONG Espaço Urbano, indicada pela Natura em função do trabalho realizado em dezenas de cidades.

“O grande destaque do programa é o estabelecimento de uma cadeia ética e sustentável, inteiramente rastreavel e homologada de ponta a ponta, que promove a inclusão produtiva e o trabalho digno dos catadores”, diz Josie Romero, vice-presidente de Operações e Logística de Natura &Co América Latina. “A Natura acredita que é possível transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio, sempre focados na geração de impacto positivo. Nossa expectativa é apoiar Benevides a se tornar exemplo de circularidade, e referência para outros municípios”, projeta a executiva.

Para estimular a educação ambiental e engajar a população na separação dos resíduos recicláveis, o programa Benevides Recicla transformará esses materiais em “Moedas Humanitárias”. As moedas poderão ser trocadas por itens de primeira necessidade, como alimentos, produtos de higiene e roupas, ou produtos culturais, turísticos e esportivos, entre outros. A abordagem redefine o valor dos resíduos, transformando-os em recurso econômico para a comunidade local, incentivando a coleta seletiva e a reduzindo o descarte inadequado. A ação ainda contribui para a diminuição da poluição e de seus impactos ambientais ao reduzir a quantidade de materiais que poderia ir para o lixão, além de gerar educação ambiental ao mostrar que os resíduos possuem valor social e econômico.

Segundo Ana Costa, vice-presidente de Sustentabilidade, Jurídico, Reputação e Comunicação Corporativa de Natura &Co América Latina, a mobilização social promovida pelo programa gera um ciclo virtuoso que beneficiará a todos os envolvidos, abrangendo não apenas educação e circularidade, mas também geração de renda, temas fundamentais para a companhia. “Temos como propósito promover o desenvolvimento de toda nossa rede, incluindo as comunidades presentes no entorno de nossas unidades. Para a Natura, fatores humanos e sociais são indissociáveis dos desafios ambientais, e a assinatura deste acordo é um exemplo de materialização desta crença”, comenta Ana.



Expertise da marca em Circularidade



No fim de 2023, a companhia adotou o conceito de regeneração como centro de sua estratégia empresarial. A abordagem vai além da sustentabilidade, ao constatar que é preciso não apenas preservar o meio ambiente, mas restaurar o que já foi degradado pela ação humana. O conceito é aplicado em todas as decisões de negócio da empresa, inclusive no lançamento de produtos. Um exemplo é Agué, primeiro hidratante concentrado para o corpo do mundo cujo frasco é feito 100% com plástico retirado dos rios da Amazônia. Isso representa uma redução de 81% no uso de material plástico em relação ao refil convencional, o que diminui em 55% a geração de resíduos e gera renda para 10 cooperativas de reciclagem, que hoje representam mais de 195 famílias do norte do Brasil.

A Natura, pioneira em refis para cosméticos há 40 anos, tem larga experiência em circularidade. Em 2017, a empresa criou o Natura Elos, programa de estruturação de cadeias de reciclagem. A iniciativa já possibilitou a reincorporação de mais de 50 mil toneladas de materiais às embalagens e materiais de apoio da Natura, e mais recentemente, em 2022, começou a ser ampliada gradualmente para Avon. Já o programa de logística reversa da empresa, relançado em 2022, “Recicle com a Natura”, soma mais de 700 pontos de coleta em lojas próprias da marca e franquias “Aqui tem Natura”, o que já viabilizou a reciclagem de 50 toneladas de embalagens de cosméticos.



Sobre Natura &Co



Natura &Co é um grupo global guiado por propósito, multicanal e multimarca, que inclui Avon e Natura. Natura &Co registrou receita líquida de R$ 36,3 bilhões em 2022. As companhias que formam o grupo estão comprometidas com a geração de impacto econômico, social e ambiental positivo. Há 137 anos, a Avon tem apoiado o público feminino: oferecendo produtos de beleza inovadores e de qualidade, que são vendidos principalmente para mulheres, por mulheres. Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira do segmento de cosméticos e higiene pessoal, líder em venda direta.