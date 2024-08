Incêndio destrói loja de lubrificantes em Novo Progresso; óleo chegou até a via pública

Dirigentes e funcionários de uma empresa distribuidora de lubrificantes viveram momentos de pavor, quando um incêndio começou na sede do estabelecimento no bairro Bela Vista, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, por volta das 16h40 da tarde do último sábado (10). As chamas começaram em um depósito nos fundos da loja, e, rapidamente, se alastraram, até porque a alta temperatura atingiu vasilhames no local.

O fogo atingiu a loja, cuja sede situa-se na avenida Dr. Isaías Antunes, paralela à rodovia BR-163. Grande quantidade de óleo escorreu pela via pública.

Guarnições da Polícia Militar atuaram no isolamento da área do incêndio, e a Prefeitura Municipal enviou caminhões-pipa até o local da ocorrência. Não foram registradas pessoas feridas, mas pelo menos três empresas vizinhas foram atingidas pelo fogo debelado no começo da noite de sábado. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.