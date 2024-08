Princípio de incêndio em lavanderia assusta moradores da Batista Campos, em Belém

Uma grande quantidade de fumaça foi registrada na tarde desta quarta-feira (7/08), em uma lavanderia localizada na travessa Padre Eutíquio, bairro de Batista Campos, Belém. A situação assustou moradores e pedestres que passavam pelo local e se depararam com o princípio de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, a fumaça iniciou devido um curto-circuito em uma fiação elétrica, em frente a lavanderia.

Tudo ocorreu por volta de 14h30 da tarde. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero das pessoas no local. A lavanderia fica ao lado de uma agência bancária e, por precaução, as autoridades solicitaram que o banco fosse evacuado. Nas imagens compartilhadas é possível ver os clientes da agência correndo para sair do espaço. Porém, ninguém ficou ferido, não houve danos materiais na agência e o atendimento volta à normalidade na quinta-feira (8/08).

VEJA MAIS

A pessoa que narra a situação diz que a fumaça fica cada vez mais forte e que o Corpo de Bombeiros já havia sido acionado. Conforme o Centro Integrado de Operações (CIOp), uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou os procedimentos para cessar com a fumaça e impedir que o superaquecimento evoluísse para algum incêndio. Por volta das 15h30, a situação já estava controlada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e foi informada que houve o registro da ocorrência de curto-circuito em uma fiação elétrica em frente a lavanderia. O princípio de incêndio foi extinto espontaneamente.