Botijão de gás explode e provoca incêndio em imóvel no bairro do Marco

Um botijão de gás explodiu e provocou um incêndio de grandes proporções na tarde deste sábado (10) em um imóvel no bairro do Marco, em Belém. O caso foi registrado na passagem São Francisco, cujo acesso se dá pela avenida Lomas Valentina, entre as avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e, segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), o incêndio já foi controlado. Ainda conforme o Ciop, apenas danos materiais foram registrados.

