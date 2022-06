Feriadão: Prefeitura de Belém confirma ponto facultativo na sexta-feira (17)

Foi publicado no Diário Oficial do Município de Belém desta terça-feira (7), portaria assinada pela Secretária Municipal de Administração de Belém, Jurandir Santos de Novaes, tornando facultativo o expediente do dia 17 de junho de 2022 (sexta-feira), em todas as repartições Públicas Municipais. De acordo com o documento publicado, a medida leva em considerando o Decreto Municipal nº 103.439, de 09 de fevereiro deste ano, que já estabelecia os feriados das repartições públicas municipais da Administração Direta e Indireta para 2022 e, em seu artigo 3º, permite que a Semad, por meio de portaria, altere as datas dos pontos facultativos.

Na próxima quinta-feira (16), é feriado municipal de Corpus Christi e, com a medida, os servidores municipais poderão ter até quatro dias de descanso, considerando aqueles que não trabalham também aos finais de semana.

Porém, a portaria publicada nesta terça traz algumas exceções, em relação ao pessoal vinculado às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população, a maioria ligados à área de saúde. São eles:

Fiscalização e do Departamento de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria Municipal de Economia (SECON);

Unidades que possuam Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA),

Central de Leitos,

Unidade de Pronto Atendimento (UPA),

Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS),

Hospital Geral de Mosqueiro, Central de Ambulância 192 (SAMU), dos Hospitais do Pronto Socorro Municipal, Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira;

Unidades que possuam Urgência e Emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB);

Cemitérios;

Departamento de Resíduos Sólidos (DRES) da Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN);

Setores Operacionais da SEMOB;

Serviços de Proteção Social Especial de Média e alta complexidade,

Rede de abrigos e casa de passagem,

Serviço de acolhida em abrigo para crianças e adolescentes,

Serviço de acolhida em abrigo para mulheres vítimas de violência,

Serviço de acolhida em abrigo para adultos e famílias em situação de rua,

Setor de calamidade e emergência (SICAPE),

Centro especializado para Pessoas em situação de rua,

Unidades de Plantão da FUNPAPA e Conselhos Tutelares;

Serviços essenciais da Guarda Municipal de Belém e todo o pessoal, sob o regime de escala de serviços.

Além disso, a portaria estabelece que, no dia facultado, os órgãos da administração direta e indireta do Município de Belém deverão designar servidores vinculados às suas áreas finalísticas, administrativas, financeira e contábil para responder às demandas em regime de plantão.