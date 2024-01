Garoto de 13 anos encanta a Louis Vuitton e consegue estágio na grife

As redes sociais oferecem uma plataforma poderosa para jovens talentos no mundo da moda, como Milan, um jovem designer de 13 anos que conquistou uma vaga de estágio na — uma das marcas mais conhecidas e famosas no mundo da moda — depois que sua mãe compartilhou seus desenhos na internet.

Louise Odessa, francesa e mãe de Milan, não imaginava o efeito transformador que um post na rede social X (antiga Twitter) teria na vida de seu filho. O pequeno Milan tem dificuldades na escola, mas se destaca no desenho, mais especificamente no design de roupas.

A maior inspiração do aspirante a estilista é a grife conterrânea Louis Vuitton, marca em que Milan se baseou para produzir uma série de desenhos e que se encantou a ponto de oferecerem ao garoto, um estágio na empresa. Ele é a pessoa mais jovem a ocupar o posto na história da maison.

A descoberta do talento de Milan aconteceu graças à Marie Gentric, jornalista da BFM TV, uma emissora francesa de notícias. Após uma entrevista no canal, a Louis Vuitton ficou sabendo do novo talento e rapidamente o convidou para se juntar ao seu programa de estágio.

Ao retornar ao canal de comunicação, já com o estágio garantido, Milan definiu a oportunidade como “mágica”. Sua mãe, Odessa, comemorou nas redes sociais: “Agradeço muito pelo meu filho. Estou tão orgulhosa dele. Acredite em você! Acredite em seus sonhos! Tudo é possível!”.