Veja quem é a influenciadora que brasileira participou do desfile da Louis Vuitton

Uma influenciadora digital brasileira foi convidada para participar de desfile da Louis Vuitton. O evento aconteceu em Isola Bella, uma ilha do arquipélago das Ilhas Borromeu, na alpina do Lago Maggiore, na Itália, Dentre as convidadas de luxo estava Angélica Hofke, uma fã de moda e comportamento. A programação aconteceu na última quarta-feira (24).

Angélica Hofke viu de perto o desfile Cruise 2024, da renomada griffe Louis Vuitton. O evento reuniu diversas celebridades do mundo inteiro para prestigiar o lançamento da nova coleção. Angélica ficou famosa ao compartilhar sua paixão por viagens, moda e beleza, além de sua admiração pela grife.

Sobre a nova coleção da Louis Vuitton

A coleção Cruise 2024 da renomada marca Louis Vuitton marca um marco histórico ao apresentar seu desfile de moda no palácio que, por 400 anos, pertenceu à família Borromeo. Sob a direção criativa de Nicolas Ghesquière, a escolha do local se revelou perfeita para a criação de um universo imagético único, onde se fundem figuras místicas, criaturas aquáticas emergindo à superfície, esportes aquáticos e materiais que evocam um passado aristocrático, tudo isso apresentado em 50 looks deslumbrantes.