Isis Valverde e Marcus Buaiz, ex de Wanessa Camargo, surgem juntos em Paris

Marcus Buaiz e Isis Valverde foram flagrados na cidade de Paris, na semana passada, mas de acordo com colunistas desde janeiro Isis Valverde tem ido com frequência para São Paulo, para visitar o empresário.

De acordo com a coluna do Leo Dias, desde janeiro a atriz tem viajado para São Paulo para ficar com o empresário. Na Semana de Moda de Paris, Isis é uma das convidadas especiais da grife Dior. Ela e o empresário foram flagrados em um wine bar na sexta-feira (3).

Buaiz está separado de Wanessa Camargo desde maio de 2022. Eles ficaram juntos por 17 anos. O casamento de Isis com o empresário André Resende também chegou ao fim no ano de 2022. Eles são pais de Rael, de 4 anos.