Casamento

Thayse Helena e Yago Tenório casaram em belíssima cerimônia na capital paraense. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos

(CF Studio Fotografia)

MUITOS LIKES

Formatura

Mariana Valente de Oliveira teve missa que celebrou a formatura em Medicina na Basílica Santuário de Nazaré. Na foto, ela ao lados pais

(Divulgação)

Wedding

Letícia Erichsen e Rolf Erichsen casaram em uma linda cerimônia celebrada pelo jornalista João Jadson.

(Ubirajara Bacelar)

Internacional

Tiana Menezes embarcou em voo para Fort Lauderdale (EUA) como convidada da empresária na área de turismo Luiza Bernardino.

(Divulgação)

Moda

A top model paraense Raissa Alcântara foi um dos destaques em desfile da grife Difavaro na Casa de Criadores. Ela também esteve na SPFW este ano.

(Divulgação)

Carnaval

O cantor Felipe Pezzoni, vocalista da banda Eva, que esteve recentemente no programa Encontro com Patricia Poeta, será uma das atrações do Bloco do Nattan, em Belém.

(Divulgação)

Galã

O jogador argentino, Rodrigo de Paul, foi eleito o mais bonito da Copa no Catar. O craque joga no time do Atlético de Madrid, na Espanha.

(Reprodução/Instagram)

Presentes

Ajudar quem mais precisa é um ato de amor, por isso o Castanheira Shopping é parceiro da ação solidária “Natal Ideso”, instituição que atende crianças em situação de vulnerabilidade e mulheres vítimas de violência doméstica. Quem puder ajudar, poderá deixar sua contribuição até o dia 22, no Espaço de Acolhimento Social, localizado no 2º piso do shopping.



Arte

Belém ganhou um novo espaço para a divulgação e fomento da arte, cultura e cidadania. O casarão artístico fica na avenida Benjamim Constant, entre avenida Nazaré e Braz de Aguiar, no bairro de Nazaré. Ele foi todo revitalizado pela Empresa Brasileira de Produtos e Serviços Culturais.A reforma contou com pintura completa interna e externa, troca da iluminação e estrutura elétrica.



Solidariedade

Para proporcionar um Natal especial para crianças carentes, o Shopping Bosque Grão-Pará iniciou a campanha do Projeto “Conectando Sonhos”, que possibilita que os clientes presenteiem os pequeninos e também os adolescentes atendidos por instituições de caridade. A iniciativa já beneficiou 800 meninos e meninas desde 2020.

Livro

O Deputado Fábio Freitas e o Advogado Denis Farias lançaram o Livro sobre os Trabalhos da Comissão de Modernização Tributária da Assembleia Legislativa. Denis Farias é o Consultor Jurídico da Comissão e o Deputado Fábio Freitas é o Presidente. O Livro foi apresentado ao Setor Produtivo no stand da Associação Comercial do Pará durante a Feira Pará Negócios no Hangar.



Odontologia

A Academia Paraense de Odontologia (APO) tem um novo imortal. O cirurgião-dentista Marcelo Folha, presidente do Conselho Regional de Odontologia, ocupa a cadeira 17, que pertencia a Dagoberto Sinimbú, fundador da academia.