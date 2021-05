Dono da Louis Vuitton é o mais rico por horas

O magnata francês do setor e luxo Bernard Arnault, dono do grupo LVMH, que reúne marcas como Louis Vuitton, Givenchy, Fendi e Christian Dior, viu sua fortuna crescer em US$ 110 bilhões em um ano. O desempenho de suas marcas, no entanto, foi suficiente apenas para garantir que o empresário se tornasse a pessoa mais rica do mundo por algumas horas, segundo informações da revista Forbes.

Antes que o dia acabasse, no entanto, Jeff Bezos, fundador da Amazon, retomou o posto, de acordo com a publicação. No início da noite, Bezos tinha uma fortuna de US$ 188,4 bilhões, à frente dos US$ 187,3 bilhões de Arnault - uma diferença de quase US$ 1 bilhão.

O chefe da LVMH já foi brevemente classificado como a pessoa mais rica do mundo várias vezes, segundo a Forbes: pouco antes do fechamento dos mercados na última sexta-feira, o bilionário francês estava cerca de US$ 100 milhões mais rico do que Bezos. Em 16 de dezembro de 2019, ele havia tomado o primeiro lugar pela primeira vez. Também naquela época, foi superado por Bezos em uma questão de horas.

Apesar de ter garantido novamente a liderança, o patrimônio de Bezos está abaixo da marca de US$ 200 bilhões que ele já chegou a atingir anteriormente, também segundo a Forbes.

(Com agências internacionais)