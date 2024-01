Filho do ministro Benedito Gonçalves viraliza no TikTok exibindo joias e roupas de grife

Felipe Brandão, filho do ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves, está chamando a atenção das redes sociais pelas roupas e acessórios que usa. Um vídeo em que ele aparece exibindo suas joias e roupas de grife, e ainda um relógio que custa R$ 1 milhão, atingiu 2,5 milhões de visualizações no TikTok.

VEJA MAIS

O influenciador Anthony Kruijver foi quem publicou as imagens, como parte de uma série sobre o que as pessoas vestem em locais públicos. Ele diz estar localizado em Amsterdã, capital da Holanda. O uso de roupas de grife não é irregular ou ilegal, mas a gravação que mostra o filho de Benedito Gonçalves gerou uma grande repercussão nas redes.

Nas imagens, Felipe exibe, além do relógio Richard Mille RM 011, que o autor do vídeo afirmou custar cerca de € 200 mil (R$ 1,07 milhão), tênis Air Force da Nike em parceria com a Louis Vuitton, vendido a R$ 30.090 e pulseira da joalheria Cartier, onde um item com o mesmo formato custa R$ 96.500.

O vídeo também mostra Felipe usando calças Denim Tears de R$ 1.583 e jaqueta da Prada, cujo modelo similar é vendido a € 2.650 (R$ 14.214).

Benedito Gonçalves foi o ministro relator do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que acabou tornando o político do PL inelegível por oito anos. O relatório do ministro foi favorável à inelegibilidade.