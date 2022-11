Miss Pará Beleza Negra 2022 será conhecida na quinta-feira (17)

Nesta quinta-feira (17), ocorrerá o concurso “Miss Pará Beleza Negra 2022”, no Teatro Estação Gasômetro, em Belém, a partir das 19h. Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no próximo domingo (20), o objetivo é valorizar a beleza negra paraense.

"O Miss Pará Beleza Negra surgiu a partir de uma identificação que eu fiz. Inscrevia as meninas negras para o outro concurso, o Miss Teen Pará Universe, mas muitas meninas negras não se identificavam ou se enxergavam no concurso. Então, tive a ideia de criar o Miss Pará Beleza Negra, que é um concurso lindo, que traz representatividade, e me surpreendeu pela grande procura das meninas", conta Élida Ferreira, coordenadora do concurso.

Experiente na realização de concursos para crianças, jovens e adolescentes no Estado, a coordenadora conta que a ideia é fazer o concurso Miss Brasil Beleza Negra, em Belém, no próximo ano. "É uma coisa que me faz muito feliz, dar oportunidades para essas meninas que tem um potencial enorme, que trazem histórias, forças de suas ancestralidades. O objetivo do concurso não é militar, impor que as pessoas entendam sobre desigualdades raciais, lógico, sabemos que existem essas desigualdades, mas a ideia maior é mostrar essas meninas, dar voz a essas meninas, para que possam tocar as pessoas, para que essas pessoas se enxerguem por meio delas", explica Élida.

As participantes vêm de vários municípios paraenses como Belém, Ananindeua, Marituba, Brasil Novo, Breu Branco é Parauapebas, e passam por uma série de atividades, em confinamento que começa hoje (16) que vão desde palestras, passeios por Belém, e ensaios fotográficos. Já no palco na próxima quinta-feira (17), elas se apresentarão em um grandioso desfile, do jeito que são feitos os famosos concursos de beleza, onde será feita a escolha da vencedora.

A atual Miss Pará Beleza Negra é a estudante Nayra Gabrielly, de 16 anos, que venceu o concurso no ano passado e representou o município de Ananindeua.

O concurso será transmitido pelo @missparabelezanegra no Instagram.